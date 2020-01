Takto má podľa expertky vyzerať dokonalý životopis: Vraj vám zaručí rozprávkový plat!

LONDÝN - Odborníčka v oblasti náboru zamestnancov Rita Chowdhryová strávila päť rokov vytváraním toho najlepšieho a najdokonalejšieho životopisu, ktorý by mal každému úspešne otvoriť cestu k novému pracovnému miestu. Išla na to kombináciou najžiadanejších výrazov, ktoré podľa nej zaručene upútajú pozornosť vášho budúceho zamestnávateľa.

Náborová manažérka Rita Chowdhryová zverejnila dokument, ktorý pomáha vytvoriť vhodný životopis. Pozostáva z kombinácie 450 slov a výrazov z 1510 profesionálnych životopisov. Zakladateľka oceneného kariérneho poradenstva Savran v Londýne dúfa, že šablóna bude fungovať pre každého, kto si chce v roku 2020 nájsť vysnívanú prácu alebo byť povýšený. "Napísanie dobrého životopisu je komplikované vzhľadom na to, že stovky odborníkov navrhujú protichodné spôsoby, ako to dosiahnuť. Táto šablóna nie je v žiadnom prípade dokonalá, pretože nijaký životopis nikdy nemôže byť dokonalý. Ale má k tomu veľmi blízko," uviedla Chowdhryová s tým, že jej návrh je odrazom toho, po čom v súčasnosti túžia zamestnávatelia po celom svete - strohé, presné fakty a čísla, a tým pádom by vám mohol pomôcť k nájdeniu výborne platenej práce.

Takto podľa Rity vyzerá dokonalý životopis Zdroj: profimedia.sk

Vyniknúť v silne konkurenčnom prostredí môže byť pri hľadaní nového zamestnania veľmi ťažké. Viaceré štúdie potvrdzujú, že priemerný životopis kandidáta má iba sedem sekúnd na to, aby urobil dojem, inak bude odložený. Odborníčka preto pri spracovaní dokumentu vychádza z názorov personalistov, vrcholových manažérov, riaditeľov a majiteľov firiem, ktorí jej poskytli svoje pripomienky. Výsledná šablóna tak obsahuje prehľadné informácie, ktoré je možné prečítať za pár sekúnd. Zahŕňa krátky úvod, jednoduché kontaktné údaje, základné zručnosti, záujmy a kvalifikáciu, ktoré sú uvedené v odrážkach.

Dôležité je, aby sa v týchto údajoch zohľadnili rôzne typy náborových pracovníkov z hľadiska osobnosti. Rita používa systém psychometrickej kategórie označenej ako "DISC" a podľa nej identifikuje štyri hlavné typy osobnosti: D - dominant (dominantný) - aktívny a zameraný na úlohy, I - influencer (ovplyvňovač) - aktívny a zameraný na ľudí, S - steady (ustálený) - pasívny a zameraný na ľudí, C - compliant (súhlasný) - pasívny a zameraný na úlohy. O dosiahnutí cieľa u D a C sú tri štvrtiny životopisu spájané s číselnými štatistikami a faktickými údajmi. Zostávajúca časť je zameraná na zapôsobenie ľudí orientovaných na S a motivačných I, zdôrazňujúcich pracovné vzťahy s kolegami, zákazníkmi a líniovými manažérmi.

Príklad nevhodného životopisu Zdroj: profimedia.sk

Sexuálna orientácia, náboženské presvedčenie a akékoľvek iné nepodstatné detaily vrátane fotografií by ste mali zo svojho životopisu vynechať, aby zbytočne neovplyvňovali náborovú komisiu. Ošúchané frázy ako "som dobrým tímovým hráčom alebo "rád trávim čas so svojou rodinou a priateľmi" nemajú v životopise tiež čo robiť. "Kľúčom k vytvoreniu efektívneho CV je jeho schopnosť zapôsobiť na osoby s rozhodovacou právomocou všetkých typov osobnosti pomocou jazyka a prezentácie. Najlepšie životopisy sú preto dôkazom osobnosti, lebo oslovia každého, kto sa zúčastňuje na výberovom konaní," dodáva Chowdhryová.