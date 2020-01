Dievčatko (6) nastražilo do obývačky kameru: Nechcelo veriť tomu, čo videlo na VIDEU!

Tessa chcela pristihnúť Santa Clausa priamo pri čine. Svojim rodičom, Gingi a Jonathanovi prezradila, že sa ho chystá nakrútiť na kameru, keď na Štedrý deň navštívi ich dom. K tejto myšlienke ju priviedol dedko Thomas Edmonds, ktorý sa dlhé roky živí ako súkromný detektív. Vnučka by raz mohla kráčať v jeho šľapajach, napokon, všetko tomu nasvedčuje.

Zdroj: Facebook/Jonathan Freeman ​

Dievčatko chcelo hovoriť priamo s hlavným škriatkom Santu, no obávalo sa, že potom mu nedonesie žiadne darčeky. Rozhodla sa preto použiť domáce bezpečnostné zariadenie, aby zachytila otca Vianoc na video a videla, ako ukladá darčeky pod stromček. No Santa, ktorý sa nápadne podobal na Tessinho otca, sa v priebehu rokov čo-to od svojho otca - detektíva naučil. Najprv podišiel k vianočnému stromčeku a až potom si všimol bezpečnostnú kameru. Zamával do nej, chytil čiapku, nesúhlasne zamával prstom a zakryl šošovku kamery čiapkou.

"Nemohla som tomu uveriť. Zakryl našu kameru svojou čiapkou," zdôverila sa Tessa. Nasledujúce ráno bola spoločne so svojou štvorročnou sestrou Thyme uchvátená zábermi a, samozrejme, aj darčekmi. Santa ich sestričkám doniesol veľa. Budúci rok má v pláne Santu už konečne prichytiť pri čine, hoci sa bojí, že o jej plánoch už dobre vie. "V skutočnosti nás sleduje každý jeden deň... Vie, či sme boli dobrí alebo zlí," dodala malá Američanka.