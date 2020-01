Tehotná žena zakázala svojej mame byť pri druhom pôrode: Kvôli nechutnosti, ktorú urobila pri prvom

LONDÝN - Budúca dvojnásobná mamička premýšľa o tom, ako povedať svojej mame, že ju nechce v pôrodnej sále. Nedokáže totiž zabudnúť na to, čo jej urobila pri prvom pôrode. So svojím problémom sa zdôverila na Reddite. Babka svoje vnúčatá údajne miluje až príliš.

Žena, ktorá už čoskoro porodí svoje druhé dieťa, má problém so svojou vlastnou mamou. Nevie, ako jej povedať, že si neželá, aby bola v pôrodnici pri nej. Dôvodom je incident, ktorý sa stal pri prvom pôrode. Všetko vraj šlo dobre, až do momentu, kým nezačala tlačiť. Jej manžel ju držal za jednu nohu, mama za druhú. Žena tlačila v 10-sekundových intervaloch. "Po dvadsiatich minútach tlačenia bola vidno hlavička bábätka. Moja mama zvolala, že má nádherné vlasy a vopchala ruku do mojej pošvy, aby chytila vnučkine vlasy. Myslím, že ja som mala byť prvým človekom, ktorý sa jej dotkne," napísala užívateľka v príspevku.

Zdroj: Getty Images

Tento zážitok ju podľa vlastných slov nesmierne ponížil. Preto premýšľa, ako má mame povedať, že ju počas druhého pôrodu nechce pri sebe. "Minulý týždeň som pri nej zažartovala, že jej nedovolím ísť k pôrodu a uviedla som aj dôvod. Zachovala sa veľmi defenzívne," pokračuje.

Veľa ľudí žene odkázalo, že je len a len na jej uvážení, komu dovolí ísť do pôrodnej sály. Žena ale dodáva, že jej voľba môže natrvalo ovplyvniť vzťah s vlastnou mamou v budúcnosti. "Je urazená a nechápe, v akom zmysle prekročila hranice." Mnohí ale radia, aby sa žena nenechala odradiť matkiným správaním a zakročila. "Ak nedokáže pochopiť, v akom zmysle prekročila hranice, urobí to znova," poznamenala jedna osoba. Ďalší podotýkajú, že to, čo urobila, bolo skutočne nehygienické.