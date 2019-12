Optická ilúzia na VIDEU pobláznila svet: Pozrite na ňu a budete totálne zmätení!

Na aplikáciu TikTok sa dostalo nové video s optickou ilúziou, ktorá vám poriadne zamotá hlavu. Je na ňom zachytená osoba, ktorá sa hojdá, no nie je známe, v akom smere. Autor videa sa pýta, či je osoba otočená tvárou ku kamere alebo chrbtom. Odpoveď sa doteraz snažilo nájsť už takmer dvadsať miliónov užívateľov. "Asi stratím hlavu, môžete mi niekto povedať, akým smerom sa hojdá," okomentovala video Ana a vyzvala tak ľudí, aby sa nad ilúziou trochu zamysleli.

Niektorí hovoria, že neznáma osoba sa hojdá oboma smermi. Jedna užívateľka Twitteru dokonca upravila pôvodné video a vyznačila v ňom šípky, akým smerom by sa osoba hojdala, keby bola tvárou ku kamere. Ďalší priznali, že sa kvôli videu už stihli pohádať s celou rodinou, pretože každý má na vec iný názor.

This is a super cool perspective thing, I can see it both ways...



1st pic- looks like they’re swinging towards the building



2nd pic- swinging toward camera which is actually correct cuz you can see the bars of the swing are in front of them rather than behind (circled) https://t.co/qNUPoWcbJi pic.twitter.com/sq7KkPpwq0