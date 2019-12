Dvojica si do spálne nainštalovala bezpečnostnú kameru: Pred spánkom sa z nej ozvali hrozivé slová!

BROOKHAVEN - Pár z americkej Georgie zostal nemilo prekvapený, keď zistil, že sa im niekto nabúral do bezpečnostnej kamery. Do spálne ju nainštalovali preto, aby mohli sledovať šteniatko v dobe, keď nebudú doma. Výrobca kamery, spoločnosť Ring, apeluje na ľudí, aby používali dvojstupňové heslové zabezpečenie.

Nemenovaná dvojica si do domácnosti kúpila malého psíka. Chceli sledovať, ako sa správa, keď sú v práci, preto do spálne nainštalovali kameru značky Ring. Jedného dňa si žena všimla, že na kamere svieti modré svetlo. Znamenalo to, že sa na ňu niekto pozerá. Okrem toho počula, ako niekto do kamery zakašľal.

"Napísala som priateľovi, prečo sa pozerá, keď sa chystáme ísť spať. On sa ma spýtal, čo tým myslím," uviedla žena. Hneď nato počula niekoho tlieskať. "Vidím ťa v posteli. Poďme, preber sa," ozval sa neznámy hlas z kamery. Žena sa nedokázala od strachu ani pohnúť. Bola však natoľko duchaprítomná, že neznámy hlas začala nahrávať na telefón. Prihováral sa k ich šteniatku. Kamera totiž bola umiestnená na skrini, namierená dole na psí pelech.

Zdroj: Youtube/Living to DIY with Rachel Metz

Pár o incidente informoval výrobcu, dokonca mali v pláne oznámiť to polícii. "Chcem, aby boli ľudia opatrnejší. Túto kameru sme si kúpili len kvôli tomu, aby sme sledovali svojho psa," vysvetlili poškodení. Keď skontrolovali nastavenia kamery, zistili, že sa do nej niekto nabúral štyrikrát nezávisle od seba. Firma Ring sa obhajuje tým, že vernosť zo strany zákazníkov je pre nich najdôležitejšia. Vysvetľuje, že k pochybeniu mohlo dôjsť aj na strane kupujúceho. Veľa zákazníkov totiž používa rovnaké meno a heslo v rôznych aplikáciách. Zákazníci by mali popremýšľať nad dvojstupňovým zabezpečením kamier. Výrobca odporúča použiť silné heslo a pravidelne ho obmieňať.