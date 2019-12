BRATISLAVA - Pamätáš si na éru spred pár rokov, kedy sa chcel každý stať fotografom? Stačila mu na to najlacnejšia zrkadlovka, dať si do fotografií popis „photography“ a už aj bolo. Nájsť kvalitného fotografa je dnes ťažšie, ako by sa mohlo zdať. To ale rozhodne neplatí pre fotografa Alisona.