Nastávajúca mamička natáčala kopanie bábätka v bruchu: VIDEO Nechtiac zachytila frajera pri trápnosti

Nastávajúca mamička Poppy je v tridsiatom týždni tehotenstva, čiže v období, kedy sa jej potomok hlási kopancami do bruška. Rozhodla sa, že si tento jedinečný okamih zveční a nahrá si ho na video. Roztomilé zábery tehotenského bruška a idylku okamihu však preruší akýsi cudzí zvuk v pozadí. To si práve uľavil nastávajúci otecko Abraham Degg, ktorý nemal ani poňatie o tom, že jeho partnerka práve nakrúca. Sherridanovú nepredvídateľná a náhodná kombinácia oboch udalostí očividne pobavila, pretože v závere krátkeho videa počuť jej smiech.

The misses was filming the baby moving and you can hear me doing the biggest fucking shit in the world pic.twitter.com/KzkBy2ZuWN