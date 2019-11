Tiež patríte k ľuďom, ktorí občas držia hladovku? Potom si určite prečítajte tieto riadky

PARÍŽ - Môžeme veriť blahodarným účinkom pôstu? Táto teraz módna prax sľubuje očistu tela a otvorenosť ducha. Názory na pôst sú rozdielne - pre niekoho to je terapia, pre iných podfuk, píše francúzsky týždenník L’Express.

Päťdesiatšesťročná Francoise si pôst, ktorý praktikuje každý týždeň už dva roky, nemôže vynachváliť. "Pôst bol vnútornou revolúciou. V ten deň cítim, ako je moje telo ľahšie a očisťuje sa od prehreškov, ktorých som sa dopustila počas týždňa," hovorí. Pôst je podľa nej tiež účinný prostriedok na znovunabytie ľahkosti ducha. Je to vraj takmer ako meditácia.

Podobná prax láka mnohých ľudí. V Nemecku luxusné zariadenie Buchingerova klinika pri švajčiarskych hraniciach predpisuje týždenné alebo ešte dlhšie hladovky doplnené vymývaním čriev, aby sa organizmus očistil a zbavil toho, čo stúpenci pôstu označujú za toxíny.

Po niekoľkých dňoch bez jedla prebehne v tele zmena metabolizmu. "Aby telo vyrovnalo to, že nedostáva výživné látky, začína čerpať zo zásob glukózy. Potom sa púšťa do tukových zásob. Ketónové telieska zabránia pocitu hladu a stimulujú mozog," vysvetľuje gastroenterológ a hepatológ Patrick Mamou. Rovnako ale pred pôstom aj varuje. "Spôsoby očisty tela sú veľký podfuk a môžu byť nebezpečné." Doposiaľ neexistuje žiadna vedecká štúdia, na základe ktorej by sa dalo dospieť k záveru, že pôst má terapeutické či preventívne účinky.

Pôst znamená, že do tela sa nedostanú zlé potraviny, ktoré ľudia niekedy radi konzumujú, ale ani tie zdraviu prospešné. Ak jeme vyvážene, nie je žiadny dôvod na to, aby sme sa postili, zdôrazňuje nutričná poradkyňa Adélaide d'Abovillová. A to už nehovoríme o vplyve pôstu na psychiku. U osôb trpiacich poruchami príjmu potravy môže hladovka aktivovať alebo zhoršiť kompulzívne správanie.

Podľa doktora Mamoua môže byť pôst zaujímavý u niektorých chorôb, ale pre zdravého človeka nemá žiadny význam. "Organizmus je dobre usporiadaný. Tráviaca sústava neustále pracuje na prirodzenej očiste tela." Tráviaca sústava je ako továreň, kde všetko - pečeň, žalúdok aj slinivka brušná - robí svoju prácu. Nie je potrebné privádzať to všetko do stresu, keď systém pracuje tak, ako má.

Mamou tiež odmieta používať termín toxín. "Toxíny sú mikróby, ktoré sa uvoľňujú z potravín, ktoré napríklad nie sú čerstvé. To spôsobuje gastroenteritídu. Telo produkuje odpad, ktorý vychádza v podobe exkrementov a moču. Táto prirodzená očista je práve pôstom narušená. Keď telo nedostane vodu alebo potravu, práca tráviacej sústavy sa zastaví a to bráni organizmu odstraňovať odpad z tela. Je to kontraproduktívne."

Prirodzeným spôsobom sa postíme, keď spíme. Spontánna samoregulácia vzniká pri chorobe alebo po ťažkom jedle. Telo je schopné samo poznať svoje potreby. Hladovku však hlása náboženstvo. Pôst počas ramadánu trvá 29 až 30 dní. Veľkonočný pôst je obdobím abstinencie a trvá 40 dní, najväčší židovský sviatok Jom kipur trvá jeden deň. Nicola Böllingová v tom vidí ďalší dôkaz prospešnosti diéty. "Je to jeden z pilierov duchovna. Je to spôsob, ako sa sústrediť na seba, získať si odstup a očistiť ducha. Nie je nič výnimočné na tom, že po pôste sa niektorí veriaci rozhodujú vo významných veciach, ktoré zmenia ich životnú cestu," súdi.