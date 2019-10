Kedy chodievate spávať? Hrozivá správa vedcov: Kto ponocuje, tomu hrozí častejšia smrť!

RÍM - Byť dlho do noci hore nie je dobrá investícia pre zdravie. Okrem toho, že ponocujúcim hrozí vyššie riziko kardiovaskulárnych chorôb alebo cukrovky, majú podľa posledného prieskumu takzvané sovy proti ranným vtáčatám riziko úmrtia vyššie o desať percent. Potvrdila to štúdia vedcov z dvoch britských univerzít, ktorú zverejnil časopis Chronobiology International.

Experti dospeli k záveru, že tí, ktorí sú dlho do noci hore a majú problémy s ranným vstávaním, majú väčšie riziko predčasnej smrti než tí, ktorí dodržujú správny rytmus bdenia a spánku podľa toho, či je noc alebo deň, napísal taliansky denník Corriere della Sera. Vedci pracovali so vzorkou 433 000 ľudí vo veku od 38 do 73 rokov. Pýtali sa ich, či sú ranné vtáčatá, skôr ranné vtáčatá, alebo či sú skôr nočné typy, alebo či ponocujú pravidelne. Dobrovoľníci sledovali šesť a pol roka a dospeli k záveru, že riziko predčasnej smrti je je u sov o desať percent vyššie než u spáčov.

Nie je to prvýkrát, čo vedecké štúdie dospeli k tomuto záveru. Už aj iné štúdie z minulosti spájali zvyk dlho ponocovať s horším zdravotným stavom. Hlavne z výskumu z minulého roku publikovanom na stránkach Advances in Nutrition vedci dospeli k tomu, že sovám hrozí väčšie nebezpečenstvo, že sa u nich rozvinú srdečné ochorenia alebo cukrovka druhého typu. Okrem toho sa u nich viac prejavujú psychické a neurologické poruchy, problémy so zažívaním či dýchaním.

A prečo je to tak? Kto je sova, má väčšinou väčší sklon jesť nezdravé jedlá, piť viac alkoholické nápoje alebo nápoje bohaté na cukry, máva vo zvyku jesť neskoro, niekedy krátko pred spaním. Ranné vtáčatá naopak väčšinou konzumujú jedlo pravidelne. Chronotyp, teda vnútorné biologické hodiny, ktoré rozhodujú o tom, či budem sovy alebo spáči, určuje čiastočne genetika, ale veľmi záleží aj na životnom prostredí. Preto je tu priestor na to, aby sa človek naučil riadiť sa prirodzenejšími biologickými hodinami. Je užitočné vystavovať sa prirodzenému dennému svetlu a naopak čo najmenej svetlu umelému, snažiť sa chodiť spať pravidelne a vyhýbať sa jedlu predtým, než ideme spať.