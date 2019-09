VIDEO Nevesta si na internete kúpila super lacné svadobné šaty: Keď ich dostala, ju išlo poraziť

Hoci je internet zaplavený ponukou na krásne a zároveň cenovo prijateľné svadobné šaty, nedajte sa nachytať. V opačnom prípade môžete dopadnúť 21-ročná Shannon Harrisová, ktorá si na svoj veľký deň na internete kúpila róbu za 23 novozélandských dolárov (necelých 21 eur). Nádherné šaty sľubujúce atraktívny grécky strih a kvalitný materiál však nakoniec pripomínajú skôr negližé. "Strih vôbec nezodpovedá tomu, čo je na obrázku," posťažovala si nevesta.

Zdroj: Youtube/Shaaanxo

Šaty jej deformujú postavu a odkrývajú všetky nedostatky vrátane väčšieho zadku. "Je to tak, ako keď sa chcete vydať vo Vegas, a to nie príliš noblesným spôsobom. Myslela som si, že to zachránia šnúrky na chrbte, ale nič nepomohlo," pokračuje. Shannon predviedla svojim fanúšikom aj iné šaty objednané z Číny za 34 dolárov (31 eur). Po pozretí do zrkadla si však uvedomila, že jej presvitá spodná bielizeň. Dúfajúc, že to vyjde do tretice, siahla po úplne odlišnom strihu a materiáli. Látka však bola v tomto prípade taká pichľavá, že v nej vydržala iba chvíľku.

Zdroj: Youtube/Shaaanxo

Youtuberka prišla so svadobnou trilógiou krátko po tom, ako iná nevesta z Melbourne zverejnila fotografie svadobných šiat objednaných cez internet. Aj v tomto prípade sa dala kupujúca nachytať na cenu 21 dolárov. Domov jej nakoniec doručili vulgárnu priesvitnú róbu vhodnú nanajvýš pre novomanželské radovánky.