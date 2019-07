FOTO Mama kúpila pre svoje dieťa plienky: Zostala v šoku z toho, čo v nich po otvorení našla

Mamička z Austrálie zostala milo prekvapená, keď doma rozbalila balík plienok, ktoré kúpila v supermarkete Woolworths v meste Alexandra Hills v Qeenslande. Našla v ňom totiž päťdolárovú bankovku a krátku správu. Jej autor v úvode napísal, že celý nález má niekomu urobiť šťastnú stredu. "Je to pre osobu, ktorá to nájde. Ak máš dnes náročný deň, myslel som si, že by ťa rozveselilo malé prekvapenie. Daj si kávu alebo si kúp stierací žreb. Venuj sa sebe a vždy maj na pamäti, že si milovaná a úžasná," stálo v odkaze.

Zdroj: Facebook/Michelle Patricia Pannett

Michelle zverejnila odkaz spolu s bankovkou na Facebooku. "Je to fantastické, také niečo vždy poteší," okomentovala príspevok väčšina užívateľov. Viacerí však vyjadrili nad celou situáciou zdesenie. "Plienky by mali byť vždy uzatvorené, a tak by ma zaujímalo, ako sa tam toto všetko dostalo. Bol na nich poškodený obal?" pýta sa jedna užívateľka.