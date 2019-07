Desať vecí, ktoré neviete o Neilovi Armstrongovi: Takúto hudbu počúval počas letu na Mesiac

1) Detstvo

Tento nadaný chlapec, ktorý sa narodil 5. augusta 1930 v Ohiu prepadol lietadlám už vo svojich dvoch rokoch, keď ho otec vzal na letecké preteky. Do pilotnej kabíny prvýkrát zasadol o štyri roky neskôr. Od toho momentu začal stavať letecké modely, ktoré stále vylepšoval. Dokonca si v pivnici zostrojil vzdušný tunel, aby zdokonalil aerodynamiku svojich zostrojených lietadiel.

2) Dospievanie

Už v prvej triede prevyšoval ostatných študentov svojou inteligenciou a prehľadom. Jeho otec vychovával Neila a jeho dvoch mladších súrodencov pomerne prísne. Svoje prvé peniaze si sedemročný chlapec zarobil kosením trávy na cintoríne. Zo zvyšného vreckového si platil kurzy letectva. Pilotný preukaz získal už ako 15-ročný. Nadobudol ho skôr ako vodičák.

3) Štúdium

Štúdium na Purdueovej univerzite (odbor letecké inžinierstvo) mu sponzorovalo námorníctvo USA v rámci tzv. Hollowayovho plánu. Výmenou za to musel medzi druhým a tretím ročníkom ako námorný letec odslúžiť tri roky v námorníctve. Bol aj zdatný hudobník. Na univerzite hral v miestnom orchestri na barytonový roh. Neskôr školskému zboru odkázal nemalý finančný dar.

Zdroj: TASR/AP

4) Vojna v Kórei

Svoje pilotné schopnosti a talent naplno preukázal v kórejskej vojne, kam bol povolaný v auguste 1951. Tretieho septembra jeho stroj zasiahli kórejské strely. V snahe získať kontrolu nad lietadlom vrazil do šesťmetrovej veže, ktorá vytvorila metrovú trhlinu na krídle. Napriek tomu zvládol doletieť nad vlastné územie, kde sa katapultoval. Počas nasadenia v Kórei sa zúčastnil 78 bojových letov, za ktoré získal množstvo ocenení vrátane Leteckej medaile a Zlatej Hviezdy.

5) Rodina

Bol dvakrát ženatý. Jeho prvou ženou sa stala v roku 1956 spolužiačka z Purdueovej univerzity, Janet Shearon. Mali spolu tri deti - Ricka, Karen a Marka. Práve jeho jediná dcéra zomrela v dvoch rokoch na mozgový nádor. Armstrong sa s jej smrťou nikdy nevyrovnal. S Janet sa rozviedol po 38 rokoch manželstva kvôli inej žene - Carol Knight. Do tej sa zamiloval na prvý pohľad na golfovom turnaji.

6) Prípravy na životnú misiu

Po tom, čo na Univerzite v Južnej Kalifornii dokončil štúdium leteckého inžinierstva, sa stal skúšobným pilotom na Edwardsovej základni v Kalifornii. Lietal v upravených bombardéroch, potom sa dostal k raketovým lietadlám. Roku 1962 mal nalietaných cez 2450 hodín. Počas svojho života sa preletel vo viac než dvoch stovkách typov leteckých a vesmírnych strojov. Najrýchlejšie letel 3989 míľ za hodinu, čím päťnásobne prekonal rýchlosť zvuku. V roku 1966 bol zaradený do vesmírneho programu NASA. Postupne sa stal veliacim pilotom na misiách do vesmíru Gemini 5, Gemini 8 a Gemini 11, ktoré prebiehali od augusta 1965 do marca 1966.

Zdroj: TASR/AP

7) Pristátie na Mesiaci

Misia Apollo 11 sa začala 16. júla 1969 štartom z Kennedyho vesmírneho strediska na myse Canaveral. Posádku tvorili Michael Collins a Edwin Aldrin. Loď Apollo bola v porovnaní s predošlými typmi Gemini pomerne priestranná, čo najviac ocenil veliteľ misie Armstrong, ktorý prekvapivo od detstva trpel kinetózou a nevoľnosťami. Let na Mesiac si astronauti spríjemňovali okrem iného aj počúvaním Dvořákovej symfónie Novosvětská.

21. júla vstúpil Armstrong ako prvý človek na povrch Mesiaca. Tento okamih sledovalo v priamom prenose 600 miliónov ľudí. "Zrazu som si uvedomil, že ten malý krásny modrý hrášok, čo vidím, je planéta Zem. Napriek tomu som si nepripadal ako obor, ale naopak veľmi, veľmi malý. " Na Mesiaci zotrvali astronauti viac ako dve hodiny, počas ktorých vztýčili americkú vlajku, zaobstarali fotografie a zozbierali potrebné vzorky (celkovo priviezli 22 kg hornín). Všetci traja astronauti v poriadku pristáli v Tichom oceáne 24. júla ako národní hrdinovia. Keďže človek nikdy predtým na Mesiaci nebol, vedci sa obávali prenesenia neznámych patogénov z vesmíru. Na prijímanie gratulácií si tak trojlístok astronautov musel počkať až osemnásť dní, po ktorých boli prepustení z karantény.

8) Tajomné záznamy

Discovery Channel pri príležitosti pristátia na Mesiaci uvedie nový dokumentárny film Apollo: Stratené záznamy (Apollo: The Forgotten Films). Ten obsahuje doteraz nezverejnené audio aj videozáznamy, ktoré sa podarilo obnoviť. "Zámerom tohto spomienkového špeciálu je osláviť a vzdať hold každému, kto sa zaslúžil o realizáciu tejto najneuveriteľnejšej misie," povedal Howard Swartz, viceprezident spoločnosti Production and Development, Discovery. "Snímka obsahujúca výhradne archívne dobové zábery bude pre divákov pútavým zážitkom, ktorý ich prenesie späť do doby nádeje aj strachu, ktorá nakoniec vyústila vo víťazstvo."

Diváci sa môžu na toto unikátne dielo tešiť 21. júla 2019 o 22:00 na Discovery Channel. Film obsahuje zábery z množstva rôznych zdrojov vrátane výskumných centier NASA, Národného archívu a spravodajstva vtedajšej doby. Tento úžasný poklad, kvôli ktorému bolo nutné prebrať tisícky filmových kotúčov, poskytuje nevšedný pohľad do zákulisia vyčerpávajúcich príprav, ktoré predchádzali vyslaniu prvých ľudí na Mesiac.

Zdroj: TASR/AP

9) Život po tom

Z posádky Apolla 11 sa mihnutím oka stali obdivované hviezdy, ktoré počas cestovania po svete vítali celé davy fanúšikov. Armstrong odmietal vstúpiť do politiky, aj keď sa ho snažili získať nielen republikáni, ale aj demokrati. Krátko po návrate z Mesiaca vyhlásil, že neplánuje žiadny ďalší kozmický let. Napriek tomu naďalej spolupracoval s NASA. Ako člen komisie sa podieľal napríklad na vyšetrovaní nehody raketoplánu Challenger. Neskôr vyučoval letecké inžinierstvo na univerzite v Cincinatti. Jeho dobrodružná povaha sa prejavila aj vo výprave do Ekvádoru, kde sa snažil prísť na kĺb tajomstvu tzv. Železnej knižnice. S úspechom sa bohužiaľ nestretol, no nebol prvý ani posledný. V cestopisnej reality šou Discovery Channel - Výprava do neznáma (Expedition Unknown) sa do hlbín latinskoamerického podzemia po jeho stopách vydal aj dobrodruh Josh Gates.

10) Tichý hrdina

Na sklonku svojho života odmietal poskytovať rozhovory či podpisy, a to z dôvodu, že ľudia ich následne draho predávali. Keď mu v roku 1991 v priebehu niekoľkých mesiacov zomreli obaja rodičia, dostal slabý srdcový záchvat. Problémy so srdcom musel riešiť operáciou. Na následné komplikácie 25. augusta 2012 zomrel. Jeho popol bol rozptýlený do Atlantického oceánu počas pohrebnej ceremónie, ktorá sa konala na palube raketového krížnika USS Philippine Sea. "Verím, že každý človek má vopred určený počet srdcových tepov. Nemienim premárniť ani jeden z nich. "