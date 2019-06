Rodičia dovolili dcérke (2) odmalička sledovať seriály na smartfóne, zruinovali jej tým život

NANKING - Rodičia dvojročného dievčatka z Číny zostali šokovaní po tom, čo smartfón zruinoval jeho zrak. Údajne už od jedného roku dieťa pozeralo na mobile seriály, pretože to jediné ho dokázalo upokojiť. Doktor dievčatku diagnostikoval krátkozrakosť, jej zrak sa bude neustále zhoršovať.

Xiao Manová z čínskej provincie Ťiang-su má len dva roky, no už trpí krátkozrakosťou. Zodpovednosť za to nesú samotní rodičia. Na mobilnom telefóne jej totiž už odmalička púšťali rôzne filmy a seriály. Neskôr si všimli, že dcérka pri sledovaní žmúri oči a mračí sa. Podľa slov lekára sa zrak dieťaťa bude už len zhoršovať, vzhľadom na to, že došlo k jeho nezvratnému poškodeniu.

Zdroj: Getty Images

Smartfóny dnes predstavujú skutočný problém. Napríklad v Austrálii sú zavedené odporúčania, podľa ktorých by deti nemali používať telefón dlhšie ako dve hodiny denne. Deti mladšie ako dva roky by telefónom nemali byť vystavované vôbec.

Napriek tomu, že mobily niektorí považujú za šikovný nástroj, ktorá pomáha pri učení, americké štúdie dokázali, že aj dve hodiny používania telefónu denne môžu u detí spôsobiť poškodenia mozgu. Austrálsky klinický psychológ Tom Nehmy popísal alarmujúcu súvislosť medzi mobilmi a mentálnymi chorobami. Treba však dodať, že sa významne zmenili ani vychovávacie praktiky rodičov.