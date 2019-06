Turista úplnou náhodou otvoril trezor, ktorý bol zavretý 40 rokov: TOTO v ňom našiel

Trezor z roku 1907 vážiaci 900 kilogramov tvorí súčasť múzea Heritage od 80. rokov rokov minulého storočia. Predtým patril miestnemu hotelu, ktorý niekoľko rokov predtým ukončil svoju prevádzku. Uzamknutý a zabezpečený historický kúsok patril k najtajomnejším artefaktom múzea, keď sa ho za ostatné štyri desaťročia pokúšali otvoriť odborníci, zamestnanci, ako aj mnohí návštevníci. Osud to však zariadil tak, že korunovaný úspechom bol až pokus Stephena, ktorý si to namieril do múzea spolu so svojou rodinou. "Nepočítal som s tým a trochu som hral divadlo. Priložil som si ucho k trezoru a navolil som kombináciu čísiel 20, 40 a 60. Vtom sa ale otvorili dvere. Iba som tipoval, číselník mal čísla po 60," uviedol.

This tourist visited a museum and cracked the code to a safe that had been unopened for decades — on his first try https://t.co/DXjgJq9VHb pic.twitter.com/ZAjXuwlXOU — CNN (@CNN) 7. júna 2019

Mills vraj otočil mechanizmom trikrát v smere hodinových ručičiek na čísle 20, dvakrát proti smeru hodinových ručičiek pri 40 a raz v smere hodinových ručičiek na čísle 60. Profesor štatistiky Jeffrey Rosenthal, ktorý je autorom knihy Knock on Wood: Luck, Chance, uviedol, že pravdepodobnosť správne uhádnuť kombináciu bola v tomto prípade 1:216 000. Vzhľadom na to, že trezor má kombinovaný zámok, sa ale zvýšila šanca na 1:8000. "Áno, náš trezor je už otvorený. Je to veľmi vzrušujúce," uviedlo múzeum na Facebooku.

Radosť jeho vedenia nepokazil ani fakt, že sa v trezore nenašiel žiadny vzácny poklad. Boli v ňom iba doklady z rokov 1977 a 1978, konkrétne šlo o výplatnú pásku, objednávku v reštaurácii a účet za hubový burger v cene 1,5 kanadského dolára a za balíček cigariet v hodnote jedného dolára.