Tehotná matka jedinou FOTO pobúrila svojich fanúšikov: Sexujem s manželom, keď spraví TOTO

Bri Dietzová má na Instagrame množstvo fanúšikov vďaka svojim názorom, ktoré zdieľa so svetom. A hoci doteraz mali jej príspevky najmä povzbudivé komentáre, posledný z nich spustil lavínu nevôle. Jej manžel sa totiž priznal k tomu, že doma rád pomáha, pretože jeho úsilie je vždy odmenené sexom. Pohodový názor muža na takýto podivný spôsob fungovania domácnosti, ktorý razí model z 50 rokov minulého storočia, mnohí poriadne skritizovali.

Zdroj: Instagram/bri.dietz

"Čo to učíte naše manželky? Toto je správne?" pýtajú sa pohoršení užívatelia. Mnohí dokonca hodnotia príspevok ako sexistický a diskriminačný. "Keď je už rovnosť pohlaví, tak nech je aj v domácich prácach. To, že práca mužov v domácnosti má byť odmenená sexom, je prežitok. Takto to bolo kedysi a nedopadlo to dobre," podotkli viacerí.

Zdroj: Instagram/bri.dietz

Zdá sa, že s názorom Dietzovcov sa stotožňujú iba ich skalné fanúšičky, ktoré priznali, že aj u nich doma to funguje podobne. "Je to v poriadku, že ľudia takto reagujú, vôbec ma to nehnevá. Viem, že naše názory nie sú pre každého, ale ja ich budem zdieľať aj naďalej," uviedla spokojná Američanka.