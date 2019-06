FOTO Hororový let Ryanairom z dovolenky: Cestujúci na palube kvôli letuške utrpel zranenia

GLASGOW - Škótsky taxikár určite len tak ľahko nezabudne na svoj let domov do Glasgowa z portugalského mesta Faro. Popáleniny, ktoré mu svojím nešikovným konaním spôsobila letuška, mu budú určite ešte dlho pripomínať neznesiteľnú bolesť a ľahostajnosť personálu spoločnosti Ryanair, ktorý k nepríjemnej udalosti zaujal neprimerané stanovisko.

Štyridsaťdeväťročný Thomas Mcnab bude na nedávny let z Portugalska spomínať asi len v zlom. Letuška mu totiž svojou nešikovnosťou vyliala na nohy vriacu vodu. "Krátko po vzlietnutí sme si objednali panini a čokoládu. V uličke vedľa našich sedadiel odstavila letuška vozík a vtom Thomas vyskočil a kričal, že ma popálené nohy," opisuje incident jeho partnerka Tonina Ciantarová, podľa ktorej skončilo na priateľových nohách štyri alebo päť šálok vriacej vody.

Zdroj: Facebook/Tonina Ciantar

Mcnaba ani tak nehnevá samotný incident, ako postoj personálu, ktorý následne zaujal. Okamžite po incidente bežal na toaletu, kde si schladil rany. Keď sa vrátil na miesto, niekto z personálu mu ponúkol krém a vlhčený rýchloobväz, čo podľa Thomasa nebolo dostatočné. "Mal silnú triašku, zalieval ho studený pot. Nikto mu neponúkol sedadlo, kde by si mohol natiahnuť nohy a nepodal mu žiadne lieky od bolesti. Nezostávalo mu nič iné, len sa pozerať na to, ako mu na členkoch rastú obrovské zapálené pľuzgiere," tvrdí znepokojená Tonina.

Zdroj: Facebook/Tonina Ciantar

Za dosť arogantné označila aj to, že musela zaplatiť za čokoládu, ktorú objednala pre zraneného muža. Letuška, ktorá pasažiera popálila, sa navyše už vôbec neukázala. Nevšímavosť personálu vraj vyvrcholila pri vystupovaní z lietadla. Dvojica totiž očakávala, že pre pacienta príde sanitka alebo mu aspoň na presun do letiskovej haly ponúknu vozík, ale nič také sa nestalo. Na letisku sa Mcnabovi na rany pozrela lekárska služba a poslali ho do nemocnice, kde ho konečne ošetrili. Leteckej spoločnosti už v tejto súvislosti poslal niekoľko sťažností, ale zatiaľ nereagovali. Ryanair nevydal v súvislosti s incidentom žiadne stanovisko.

Zdroj: Facebook/Tonina Ciantar

Postoj palubného personálu označili na poburujúci viacerí užívatelia a niektorí dokonca pridali svoju vlastnú podobnú skúsenosť. "Pred štrnástimi rokmi sa mi stalo niečo podobné s mojím trojmesačným bábätkom. Letušky za mnou síce chodili a neustále mi opakovali, ako im je všetko ľúto, ale pomoci som sa nedočkala," napísala jedna matka. "Mali mu tie nohy chladiť aspoň desať minút. Vôbec nezvládli prvú pomoc. To, čo urobili v nemocnici, mali robiť už v lietadle," vyjadril názor ďalší.