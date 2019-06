Žena sa priznala, koľko toaletného papiera spotrebuje jej rodina za týždeň: Ľudia nechceli veriť

Na stránke Mumsnet to poriadne zaiskrilo, keď sa nemenovaná užívateľka spýtala ostatných na to, ako je to v ich domácnostiach so spotrebou toaletného papiera. Má totiž pocit, že jej rodina ho míňa viac ako dosť. "Sme doma traja dospelí. Jedna žena a dvaja muži. Týždenne kupujem deväť roliek toaletného papiera a vystačí to len tak-tak. Niekedy si myslím, že ho sem chodí niekto jesť," posťažovala sa žena a v dobrej viere zrejme predpokladala, že ju väčšina užívateľov pochopí. No nestalo sa tak.

"Je to príliš veľa. My sme dvaja dospelí a máme dve deti. Týždenne minieme dve alebo tri rolky. Som si istá, že by to bolo ešte menej, keby sa deti nezabávali a neminuli pri jednom použití viac papiera, ako je treba," napísala jedna užívateľka. "S toaletným papierom by ste si mali dať diétu," odporúča s humorom ďalšia. Aj iné gazdinky sa zhodli v tom, že deväť kusov je naozaj veľa a mnohé tvrdili, že s takýmto množstvom vydržia aj celý mesiac. Pripustili však, že je rozdiel aj v tom, či v domácnosti prevládajú dievčatá a ženy alebo chlapci a muži.

Zdroj: Getty Images

A keď si už autorka otázky myslela, že je jej rodina zrejme najväčší spotrebiteľ tohto tovaru na svete, jedna z užívateliek ju povzbudila a uviedla, že v jej domácnosti bežne za týždeň minú aj dvanásť roliek a sú doma iba štyria. Viacerí užívatelia správne podotkli, že spotrebu môže znížiť napríklad kúpa viacvrstvových toaletných papierov.