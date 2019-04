Nové džínsové šortky na FOTO ľudia považujú za blbý žart: Neverím, že by si niekto toto obliekol!

Módny tvorca Ssense sa dostal do centra pozornosti uvedením džínsových šortiek, či skôr nohavičiek. Na bežné nosenie totiž určené zjavne nie sú, len máloktorá žena by mala odvahu si ich obliecť do školy či do práce. Šortky so stredne vysokým pásom sa predávajú za približne 270 eur, od najmenšej veľkosti až po XXL. Na počudovanie sú už takmer všetky vypredané.

Zdroj: Instagram/ssense

Zdroj: Twitter/SSENSE

Firma predstavila svoj produkt na Instagrame a odvtedy získal množstvo reakcií, prevažne negatívnych. "To už je prvý apríl?" okomentoval príspevok užívateľ James Thompson. Ďalší ľudia sa pozerajú na vec pragmaticky a zamýšľajú sa nad tým, kde dá slečna, ktorá bude šortky nosiť, napríklad telefón.