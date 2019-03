Manželia našli na povale starý novinový papier: Rozbalili ho, ukrýval poklad za milióny na FOTO!

Kým povaly rodinných domov našincov slúžia väčšinou ako sklad vianočných dekorácií a nepotrebných predmetov, manželia z Británie sú na tom oveľa lepšie. Ešte donedávna netušili, že majú nad svojimi hlavami ukrytý poklad v hodnote niekoľkých miliónov libier. Novinový papier na povale ich starého dvojdomu ukrýval viac ako dvesto rokov staré vzácne artefakty, ktoré doviezol z Indie bývalý dôstojník britskej armády Thomas Hart. Jeho šťastní potomkovia sa tak dopracovali k rozprávkovému majetku, na ktorý si už brúsi zuby aukčná miestnosť v Oxfordshire.

Zdroj: profimedia.sk

Ide o predmety z paláca slobody a pochádzajú z obdobia Sultána Tipu - vládcu z Maisúru. Ten podľahol v roku 1799 vojskám vedeným vojvodom z Wellingtonu a medzi vzácnymi relikviami je dokonca aj jeho zbraň, s ktorou bojoval. Hotovou kuriozitou je malá zlatá škatuľka, ktorá slúžila ako desiatový boxík a po celé dve desaťročia v nej boli uložené orechy. V novinovom papieri sa nachádzala aj mušketa, vzácny prívesok, brošňa a prsteň.

"Keď som to uvidel, vyrazilo mi to dych," povedal dražiteľ Anthony Cribb, ktorý pred pár rokmi už mal tú česť dražiť nejaké predmety z obdobia sultána Tipu za šesť miliónov libier. Ale táto zbierka je neporovnateľná so všetkým, čo kedy predal. "Naozaj si netrúfam odhadnúť, koľko na tom manželia zarobia. Je to tak, ako keby našli výherný žreb," dodal Cribb.