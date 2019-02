Inštruktor autoškoly počas jazdy zažil strašný šok, nevie sa z toho spamätať: VIDEO incidentu

BRADFORD - Inštruktor autoškoly z Británie bol nútený zavolať políciu počas jazdy so žiakom. Ich auto totiž prenasledoval rozzúrený vodič džípu idúci za nimi. Vadilo mu, že mladík, ktorý si práve robil vodičský preukaz, čakal príliš dlho na to, aby odbočil z hlavnej cesty. Inštruktor je z nepríjemného incidentu tak konsternovaný, že uvažuje o predčasnom odchode do dôchodku.