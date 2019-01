FOTO Toto je jediná "10 years challenge", ktorá by vás mala zaujímať

Množstvo ľudí sa zapojilo do desaťročnej výzvy, aby ukázali, ako schudli, zostarli či vypracovali svoju postavu. No našli sa aj takí, ktorí prostredníctvom tejto výzvy zdôraznili niečo oveľa podstatnejšie, a síce drastickú zmenu klímy, prírody a počtu voľne žijúcich živočíchov. Zverejnené fotografie poukazujúce napríklad na odlesňovanie hovoria za všetko.

Odlesňovanie je jeden z najviditeľnejších dôsledkov ľudskej činnosti. V roku 2017 sa každú minútu zničilo 40 zalesnených plôch, každá s veľkosťou futbalového ihriska, čo je viac ako 15,8 milióna hektárov. Medzi rokmi 2009 až 2019 sa z amazonského pralesu vytratil lesný porast na ploche s rozlohou približne 60-tisíc kilometrov štvorcových. Lesy sú pritom kľúčové pri uskladňovaní uhlíka a pomáhajú zmierňovať vplyv emisií. Ak bude odlesňovanie pokračovať, vyhynie neuveriteľne veľké množstvo voľne žijúcich živočíchov vrátane oranguntana.

Ďalším ohrozením je globálne otepľovanie. Podľa záberov NASA sa ľadová plocha na Antarktíde zmenšila za posledné desaťročie o 12,8 percenta, čo môže spôsobiť nárast vodnej hladiny. NASA taktiež zverejnila dve mapy, ktoré zobrazujú, ako sa Zem zohriala v období od 2007 do 2017. Od začiatku priemyselnej revolúcie sa planéta zahriala o jeden stupeň Celzia. Ak sa chceme vyhnúť klimatickej katastrofe, mali by sme túto teplotu udržať pod 1,5 stupňom Celzia.

