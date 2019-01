Žena na pláži dala zo seba dolu šatku, mladíci vybuchli od smiechu: Nečakali, čo bude nasledovať

Shelly určite nechýba zmysel pre humor. Po tom, ako sa na pláži Mt Maunganui na predmestí novozélandského mesta Tauranga vysmievala skupina mladíkov z jej postavy, zareagovala veľmi svojsky. Kým iné ženy by sa možno zahalili a utiahli, ona sa ešte v ten deň nechala nafotiť v bikinách a svoje fotky zverejnila na facebookovej stránke Bald and Beautiful. Vo svojom príspevku nezabudla poslať do horúcich pekiel všetkých mužov, ktorí si uťahujú zo žien s nadváhou. "Presne kvôli vašim názorom a narážkam ľudia hladujú a majú pochybnosti o vlastnom tele," napísala.

Zdroj: Facebook/Bald and Beautiful

Užívatelia ocenili Proebstelovej odvahu a dokonca ju uistili v tom, že vyzerá skvele. Samotná žena priznala, že na zlomok sekundy premýšľala nad tým, že sa radšej oblečie, ale potom sa rozhodla presne opačne. "Ženy sa zbytočne trápia kvôli svojmu vzhľadu, hanbia sa nosiť plavky alebo odhaliť kolená v šatách. Necítia sa bezpečne a to nie je správne," myslí.

Zdroj: Facebook/Bald and Beautiful

Shelly si dokonca raz v minulosti vyholila hlavu, aby dokázala, že hodnota človeka spočíva v niečom úplne inom, než vo vonkajšom vzhľade. "Takéto poukazovanie spúšťa anorexiu, bulímiu, sebapoškodzovanie, samovraždy a mohla by som pokračovať. Takže keď nabudúce uvidíte na pláži človeka, ako som ja, dobre si premyslite, či budete na neho ukazovať a vysmievať sa mu. Aspoň chvíľku premýšľajte o tom, čo všetko môže vaše správanie spôsobiť. Nie každý ma dostatočné sebavedomie a nemusí vaše narážky zvládnuť," dodala