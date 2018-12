Vychytávka, ktorá vám pri kúrení ušetrí kopu peňazí: Počuli ste už o nej?

Za teplo v našich domácnostiach ročne zaplatíme aj stovky eur. Niet preto divu, že hľadáme spôsoby, ako čo najviac ušetriť. Svoje urobia aj drobnosti ako nárazové vetranie či odkryté radiátory. Výrazne však pomôže zateplenie budovy, ale aj úprava našich návykov – napríklad kúriť menej, keď sme mimo domu. Ako však nastavovanie radiátorov vyladiť tak, aby vás neotravovalo a neoberalo o čas?

Kúrenie prispôsobte svojmu režimu

Určite aj vy viete, že v rámci šetrenia by ste mali primerane kúriť, keď ste doma, a menej, keď ste v práci či počas vetrania. Jedna vec je však o tom hovoriť, a druhá naozaj to aj robiť. Pri klasických hlaviciach treba celú domácnosť obehnúť a všetky ručne prestaviť. Zabezpečiť zosilnenie kúrenia ešte pred príchodom domov je nemožné. Ak máte vlastný kotol, je situácia o niečo jednoduchšia, ale aj v tomto prípade je náročné nastavenie kúrenia na odlišné teploty v rôznych miestnostiach. V oboch prípadoch vám pomôže inteligentná radiátorová hlavica.

Múdra hlavica aj pre váš radiátor

Inteligentná radiátorová hlavica funguje na rovnakom princípe ako tá klasická namontovaná na termostatický ventil radiátora, je však obohatená o viacero funkcií. Bližšie o nich hovorí Ivan Puchrík, odborník na inteligentné vykurovanie v ZSE. „Táto hlavica sníma okolitú teplotu a na základe pokynov zo smartfónu alebo priamo nastavením tlačidiel na hlavici otvára alebo zatvára termostatický ventil radiátora. Podľa jeho otvorenia alebo zatvorenia sa následne púšťa teplá voda priamo do radiátora a tým vykuruje danú miestnosť.“ Jedným z hlavných rozdielov oproti bežnej hlavici je možnosť nastavenia rôznych vykurovacích režimov.

Režim podľa vás

„Napríklad ráno pred odchodom do práce medzi 06.00 a 08.30 h si nastavíme radiátory tak, aby kúrili na 20 – 21 stupňov Celzia. Po odchode a počas dňa od 09.00 do 16.00 h si nastavíme režim vykurovania na temperovaciu teplotu 18 stupňov. No a večer si znova nastavíme teplotu na príjemných 22 stupňov. Takýchto vykurovacích režimov si vieme nastaviť viacero – hoci aj na každý deň,“ vysvetľuje Ivan Puchrík. Stačí, keď si režim raz nastavíte, a radiátory budú kúriť (alebo nekúriť) podľa vášho priania, až kým ich neprestavíte. Nastavenie teplôt sa, samozrejme, môže líšiť aj v jednotlivých miestnostiach. V obývačke si tak pokojne zakúrite viac ako napríklad v spálni. Zvoliť si môžete aj prednastavené režimy ako dovolenka, prípadne ekonomický alebo komfortný mód nastavenia teploty.

Inteligentná hlavica myslí na rôzne situácie

Tak ako sme pri inteligentných riešeniach zvyknutí, aj v tomto prípade sa ponúka viacero zaujímavých vychytávok. Okrem nastavenia spomínaných časových plánov ponúka napríklad funkciu otvoreného okna. „Ak hlavica počas nastaveného režimu zaznamená náhly chlad v miestnosti, predpokladá, že je otvorené okno, a na určitý čas sa prestane vykurovať, prípadne sa vykuruje iba na určitú teplotu. Funkcia BOOST zas zabezpečí náhle a rýchle otvorenie termostatického ventilu, a teda rýchle vykurovanie. Mamičky malých detí určite ocenia aj zamknutie hlavice proti manipulácii,“ približuje Ivan Puchrík zo ZSE.

Ušetriť vám môže stovky eur

Množstvo ušetrených peňazí do veľkej miery závisí od priestoru, ktorý chceme vykúriť – od jeho typu, veľkosti, polohy v rámci budovy, od toho, či je fasáda zateplená. „Platí, že čím väčší byt, nezateplený a umiestnený v rohu bytovky, tým väčšia úspora. Percentuálne sa môžeme pohybovať okolo 15 – 20 % úspory nákladov na vykurovanie. Ročné náklady na vykurovanie takéhoto bytu môžu byť aj 650 – 700 eur. S nastavením zónovej regulácie je možné ušetriť aj 150 eur ročne,“ upresňuje Ivan Puchrík. Jedna hlavica vás pritom vyjde na 29,90 €, ak kúpite naraz tri, spolu za ne zaplatíte 79,90 €. Náklady sa vám v takomto prípade môžu vrátiť už po jednej vykurovacej sezóne. Ideálne je vymeniť hlavice naraz na všetkých radiátoroch, vtedy je aj šetrenie prostriedkov najvýraznejšie. Ak máte plynový kotol, nedávajte inteligentné hlavice do miestnosti s termostatom.

Ovládanie ručne aj cez smartfón

A čo ich ovládanie? Inteligentné hlavice možno ovládať manuálne, ale aj cez bluetooth na vašom smartfóne. „Prostredníctvom aplikácie vieme nastaviť rôzne vykurovacie režimy alebo náhle zmeniť teplotu. Takéto nastavenie a ovládanie je možné aj priamo fyzicky na hlavici. Výhodou ovládania zo smartfónu je, že si vieme všetky miestnosti, a teda všetky inteligentné hlavice nastaviť prakticky z jedného miesta,“ vysvetľuje Ivan Puchrík zo ZSE. Nainštalovať túto hlavicu pritom nie je nič komplikované – montáž je rovnaká ako pri bežnej hlavici. Nejde teda o výmenu ventilu, ale len hlavice, čo znamená, že výmena sa môže urobiť aj počas vykurovacej sezóny, bez vypustenia vody z radiátorov. Výhodou inteligentných radiátorových hlavíc od ZSE je, že k nim dostanete aj ročnú havarijnú službu vykurovania zadarmo.

