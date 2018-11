Žena (29) zorganizuje najväčšie sex orgie na svete: Tieto tri pravidlá musia návštevníci dodržať

Pearl prišla o panenstvo ako 16-ročná. Do svojich 21 rokov vystriedala vyše sto sexuálnych partnerov vrátane žien. "Ľudia si myslia, že nerobím nič iné, iba mám sex. Ale nie je to tak," tvrdí 29-ročná žena, ktorá podľa vlastných slov každých šesť mesiacov chodí na preventívnu prehliadku ku gynekológovi.

Zdroj: Facebook/Pearl Derriere

Derriereová žije v milostnom trojuholníku; už nejaký čas má stáleho priateľa Dana (35) aj priateľku Tomi (30). "Navzájom sa tolerujeme, náš vzťah je otvorený, krásny a dôverujeme si." V sexuálnej aktivite sa vraj už ustálila a spáva len so svojimi dvoma partnermi, podľa toho, na koho má práve chuť. I tak sa ale rozhodla usporiadať obrovskú sexuálnu párty, na ktorú plánuje pozvať tisíc ľudí. Prekonala by tak večierok rovnakého charakteru, ktorý sa konal v Japonsku a prišlo naň päťsto ľudí. V tejto súvislosti vydala zoznam pravidiel, ktoré budú musieť návštevníci dodržiavať.

"Je to aj v ich záujme, aby sa všetci cítili bezpečne a užili si to," hovorí Pearl a zdôrazňuje, že prvoradými podmienkami je používanie kondómu, striedme požívanie alkoholu a zákaz používanie mobilného telefónu a kamery. Tí, ktorí tieto pravidlá porušia, budú z večierka vyhodení, inak by pokazili všetky orgie. Podľa svojráznej Američanky nemusia mať ľudia na párty sex. Stačí, keď si zatancujú a zabavia sa. Nikto však nemôže prísť sám, ale len v sprievode svojho partnera.

Zdroj: Facebook/Pearl Derriere

Derriereová sa podobných večierkoch už zúčastnila v minulosti a vždy sa dobre zabavila bez ohľadu na to, či mala sex alebo nie. Rodičia jej nezvyčajný životný štýl tolerujú. "Sexuálne orgie tu boli vždy, sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Nie je dôvod pohoršovať sa," dodáva sebaisto mladá žena a dúfa, že jej párty bude skutočne veľkolepá.