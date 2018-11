Na hluchého žiaka (6) začali civieť spolužiaci: Keď sa dozvedel prečo, išiel sa prepadnúť od hanby

Anna Trupianová pracuje na základnej škole Kendall Demonstration Elementary School vo Washingtone a nedávno vo svojej triede riešila kurióznu situáciu. Jej šesťročnému hluchému žiakovi sa totiž nepozdávalo, že väčšina jeho spolužiakov na neho civí. "Pozerajú sa na teba, pretože prdíš a oni to počujú," vysvetlila mu posunkovou rečou Trupianová.

Prekvapený chlapec zostal v šoku a zrejme sa cítil aj poriadne trápne. Zároveň sa divil, že niečo také dokážu počuť iní ľudia v triede, na čo sa spustila búrlivá diskusia. Väčšinu detí totiž zaskočilo, že ich uvoľnené vetry sú hlasné. "Počkajte, to akože počujú všetky prdy?!" spýtala sa tretina triedy. "Moje radšej nepočúvajte, nie sú príjemné," vykríkol jeden zo žiakov.

