VIDEO Zamestnanci mali ráno poradu, zrazu na nich niečo spadlo zo stropu: Okamžite sa dali na útek!

NANNING - Nepríjemný ranný míting zažili zamestnanci komerčnej banky v Číne. Priamo počas porady do miestnosti zo stropu spadol obrovský had. Zamestnanci sa v panike okamžite rozutekali preč. Celý incident zachytáva video.

Ranné porady v práci bývajú niekedy nepríjemné, obzvlášť, keď sa do miestnosti dostane pytón. Takúto situáciu zažili pracovníci banky v čínskom meste Nanning minulý piatok okolo ôsmej hodiny ráno. Video zachytáva, ako stoja v kruhu a debatujú. Vtom zo stropu priamo do stredu medzi nich spadne obrovský had. Zamestnanci sa okamžite dali na útek.

Neskôr sa ukázalo, že išlo o dospelého samca pytóna tigrovitého tmavého, jedného z piatich najväčších hadov na svete. Najčastejšie sa vyskytuje v južnej a juhozápadnej Ázii. Našťastie bol plaz vystrašený rovnako, ako ľudia, na ktorých takmer spadol. V snahe dostať sa do bezpečia sa rýchlo odplazil pod kus nábytku v miestnosti.

Odchytávači hadov ho krátko nato bezpečne odstránili z kancelárie. Had meral takmer jeden meter a vážil sedem kilogramov. Bol vypustený späť do voľnej prírody. Podľa ochranárov sa rovnaký had v banke objavil aj minulý rok. Tento druh pytóna v skutočnosti nie je jedovatý. Jediná hrozba, ktorú predstavuje, spočíva v tom, že človeka dokáže svojím mohutným telom udusiť.