12 VECÍ, ktoré by mal mať každý doma, ak príde prírodná katastrofa

KALIFORNIA - Opakujúce sa prírodné katastrofy, záplavy či extrémne suchá by sme nemali vnímať iba ako udalosti, ktorými nás skúša príroda. Dôležité je v čase avizovania ich príchodu pripraviť sa na ne a zabezpečiť všetko tak, aby sme dokázali niekoľko dní fungovať v úspornom režime. Odborník preto radí, na čo je dobré pamätať.

Výkyvy počasia nás skúšajú viac a viac a kým príroda sa mení, ľudia zvyčajne nemenia nič a čakajú, že v prípade katastrofy príde pomoc a vyrieši ich situáciu. Obete prírodných živlov preto často končia uväznené v troskách domov alebo v zamorenom ovzduší. Najmä v prípade rozsiahlejších katastrof nemajú záchranné zložky šancu dostať sa ku všetkým okamžite. Poisťovací agent Jarrod Murrieta preto radí, čo všetko by mali ľudia urobiť, keď sa dozvedia o tom, že sa blíži víchrica alebo silné búrky, ktoré môžu ohroziť životy a majetok v zasiahnutých oblastiach. "Pripravenosť je rozhodujúca. Napriek varovaniam meteorológov ju ale ľudia často podceňujú a potom zbytočne trpia, kým sa k nim dostaví pomoc," hovorí. Je preto dôležité zostaviť si núdzový plán. Murrieta sa so svojimi kolegami rozhodol v niekoľkých bodoch presne uviesť, na čo by ľudia pri jeho zostavovaní nemali zabúdať.

Núdzová súprava

"Najskôr sme urobili prieskum a zistili sme, že z 2007 farmárov má až tretina skúsenosti s hurikánom. Ale nikto z nich stále nemá núdzovú súpravu, ak by sa situácia zopakovala," uviedol Murrieta. Je dôležité mať pripravené veci ako lekárničku, laná, baterky, nožík, zapaľovače alebo sviečky vždy pohromade.

Pitná voda

Vytvorte si zásoby pitnej vody aspoň na tri dni a nezabudnite na filtre pre prípad, že by sa vám minula. Filtre síce nie sú ideálne, ale v čase núdze môžu pomôcť. Vodu totiž dokážu zbaviť baktérií a parazitov.

Zdroj: Getty Images

Trvanlivé potraviny

Zásobte sa trvanlivými potravinami a zabaľte niečo aj pre vaše domáce zvieratká. Podľa prieskumu iba 30 percent majiteľov myslelo pri príprave na prírodnú katastrofu na svoje domáce zvieratá. Je tiež dôležité, aby ste nezabudli na otvárač na konzervy.

Lieky a doklady

Nezabudnite na lieky a dôležité doklady. Ideálne je mať pri sebe kópie lekárskych predpisov, ale aj pasy.

Zdroj: pixabay.com

Respirátor

Do pohotovostnej súpravy pribaľte respirátor pre každého člena rodiny. Po prírodných katastrofách sa totiž často stáva, že je vzduch zamorený dymom alebo inými splodinami, ktoré vám znemožnia dýchanie. Ak katastrofa nepreruší dodávku elektrického prúdu, nezapínajte klimatizáciu, aby ste zabránili prenikaniu škodlivín do domu alebo bytu.

Fixka

Fixku a papier je potrebné mať pri sebe tiež, pretože v čase núdze môže nastať situácia, že budete potrebovať zanechať odkaz. Nespoliehajte sa na to, že niekomu zavoláte. Mobilné telefóny nemusia vôbec fungovať. Odkaz na papieri, v ktorom uvediete svoju polohu, môže navigovať susedov alebo záchranárov.

Zdroj: Getty Images

Baterka a rukavice

Baterka sa môže zísť hocikedy a to isté platí o rukaviciach, ktoré v rizikovej situácii chránia vaše ruky.

Finančná hotovosť

Majte k dispozícii finančnú hotovosť. V prípade katastrofy vám nepomôže bankomat ani platobný terminál.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Mapa oblasti

Prírodný živel môže zmeniť krajinu na nepoznanie a mapa vám vtedy rozhodne pomôže. Najmä, ak budete premýšľať v panike a pod stresom. Ideálne je, ak sú na mape vyznačené únikové cesty z oblasti, kde sa nachádzate.

Generátor

Pomôcť môže aj generátor, ktorý zásobí vašu domácnosť elektrickým prúdom.

Zdroj: Getty Images

Plastové vrecia

Pripravte si väčšie množstvo plastových vriec alebo fólie, ktorými môžete obaliť a zabezpečiť elektrospotrebiče. Takisto sa zídu, keď budete potrebovať zaplombovať otvory do domu.

A v neposlednom rade sa čo najskôr snažte nadviazať kontakt s vašimi susedmi. Môže sa totiž stať, že budete od nich niečo potrebovať, alebo naopak.