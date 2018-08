Kozmetičky prehovorili o trapasoch počas depilácie ohanbia: Verte, TOTO by ste zažiť nechceli

Pri depilácii s voskom mnohí zápasia nielen s ukrutnou bolesťou, ale aj pocitom zahanbenia pred kozmetičkou. Po prečítaní názoru profesionálok ale určite potlačíte rozpaky z vlastného tela. Z ich rozprávania totiž vyplýva, že už videli a zažili naozaj všetko a nie je nič, čo by ich prekvapilo.

Ako na nočnú moru spomína na svoju prvú depiláciu voskom kozmetička Paris Thomsonová (26) z Londýna. "Zákazníčka mala príliš dlhé chĺpky a vosk sa jej dostal až na pysky ohanbia, odkiaľ som ho musela doslova vytrhávať. Jej vagína vyzerala ako po najťažšom sexuálnom zločine," spomína si na nie príliš šťastný začiatok svojej praxe. Podľa nej sú ženy príliš nervózne, keď sa dostáva do oblasti medzi vagínou a análnym otvorom. Lenže pre Paris je to rutina. Podľa zápachu vraj tiež dokáže rozpoznať, či mala zákazníčka 24 hodín pred návštevou salónu sex. Zápach tam dole je intenzívny najmä v lete. "Ochotne im vtedy ponúkam vlhčené obrúsky a verte mi, že ich treba použiť, inak by som nemohla dýchať," usmieva sa.

Zdroj: Youtube/Joanne Everdell

O svojich skúsenostiach porozprávala aj Kanada Blakeová (26). "Pri depilácii sa muži často vzrušia, ale ja si to už vôbec nevšímam," uviedla. Podľa nej ide o bežný jav, keďže sa dotýka ich intímnych oblastí. Všetko rieši ponúknutým uterákom a vraj veľmi pomáha aj to, keď sa so zákazníkom rozpráva o nudných veciach. Komunikácia vraj nielen tlmí bolesť a vzrušenie, ale ubieha pri nej aj čas. Odstránenie chĺpkov z intímnych oblastí mužov je totiž zaberačka, ktorá trvá niekedy aj päťdesiat minút. "Chrbát je ešte horší. Niekedy sa to všetko natiahne až na hodinu a pol. Ale výsledok je úžasný."

Sophie Rodriguesová (31) zasa hovorí, že má staršiu klientelu a často nechápe, s akým pralesom k nej zavítajú jej zákazníčky. "Bolesť niekedy uvoľňuje vetry a naozaj sa vtedy nedá pri mojej práci dýchať. Ale toto nemôže nikto ovplyvniť a ja to chápem," tvrdí. Sophia miluje pocit z dobre vykonanej práce a teší ju, keď zákazníčky od nej odchádzajú spokojné. Mimochodom, k Rodriguesovej klientom patrí aj jej manžel, ktorého raz mesačne odriape ako morku. "Prvýkrát chcel, aby som prestala a radšej mu nechala polovicu hrudníka chlpatú. Ale už si zvykol."

Zdroj: Getty Images

Agnes Gaudronová (37) sa príjemne baví na prudérnosti niektorých Britiek, ktoré sa jej pýtajú, či sa musia pred depiláciou odhaliť. Vtedy im len povie, že vosk nijako nepomôže, keď ho bude dávať na oblečenie. Gaudronová má radosť z toho, že ľudia jej dôverujú a dokázala si počas svojej praxe vybudovať slušnú klientelu. Študovala psychológiu a myslí si, že aj to pomohlo. Nie je pre svojich klientov dôverníčka, ale ani cudzia osoba. Agnes taktiež teší, že matky jej dôverujú a na prvú depiláciu vodia svoje dcéry alebo svojich partnerov. "Vedia, že mi môžu veriť a ja sa ich snažím nesklamať," uzavrela.