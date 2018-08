Chlapec (†8) sa išiel ráno najesť cereálií: Nastalo veľké utrpenie a krutá smrť

JACKSON COUNTY - Hrubá nedbanlivosť istého Američana viedla k smrti jeho malého syna. Chlapec si totiž pomýlil cereálie s pervitínom a zjedol 180-násobok dávky, ktorá okamžite zabije aj dospelého človeka. Otec navyše zabránil priateľke, aby syna previezla do nemocnice, čo by ho pravdepodobne ešte dokázalo zachrániť.

Osemročný chlapec menom Curtis Collman III bol práve v dome svojho otca v Seymoure v americkom štáte Indiana, keď došlo k obrovskej tragédii. Jeho otec nemal v dome zavedenú elektriku a tým pádom sa tam nesvietilo. Ráno sa išiel sám najesť a načiahol sa do taniera na stole, v ktorom si myslel, že sú pre neho pripravené cereálie. Bol tam však metamfetamín jeho otca a keďže v tom čase v dome nefungovalo svetlo, bez najmenšieho podozrenia ho zjedol.

Krátko nato sa u neho začali prejavovať príznaky v podobe záchvatov a kŕčov. Collman preto zavolal svoju priateľku, ktorá ho okamžite vyzvala, aby zalarmoval pohotovosť. Otec to však rázne odmietol a na partnerku dokonca mieril zbraňou, len preto, aby jej zabránil dostať ku Curtisovi prvú pomoc. Namiesto toho previezol syna do domu svojej matky. Po príchode chlapec zmodrel a otec sa mu pokúsil dať sám prvú pomoc. Pohotovosť napokon zavolal Curtisov starý otec, no, bohužiaľ, už bolo príliš neskoro.

Otec so synom Zdroj: Facebook/Curtis Collman

"Muž mal pri sebe osemročné dieťa, pričom vedel, že pravdepodobne niekoľko hodín veľmi trpí," uviedol detektív Tom Barker. Sám prípad nazval "najhoršou nočnou morou rodiča". Collman starší bol obvinený zo zanedbania starostlivosti s dôsledkom smrti maloletého a vlastníctva pervitínu. Ďalej ho obvinili z použitia strelnej zbrane a krádeže. Sudcovia momentálne rozhodujú o tom, či ho do vynesenia definitívneho rozsudku pustia na slobodu. V prípade uznania viny hrozí obvinenému dvadsať až štyridsať rokov.