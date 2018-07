Muži ju neznášajú a robia dobre: Nosenie kravaty škodí zdraviu!

NEW YORK - Väčšina mužov neznáša kravaty a možno ide o prirodzený inštinkt. Vedci totiž pozorovali, aký vplyv má nosenie tohto spoločenského doplnku na zdravie mužov. Podľa výsledkov ich štúdie nemajú páni dôvod obľubovať ho a možno ho odmietajú nosiť práve preto, lebo prirodzene cítia, že ohrozuje ich zdravie.

Kravata má veľmi dlhú históriu, hoci nemá nijaký praktický význam. Napriek tomu, že ju mnohí označili za najzbytočnejší kúsok oblečenia, najmä v priebehu dvadsiateho storočia sa stala symbolom profesionalizmu. Jej história sa začala písať už v starovekej Číne počas dynastie Qin, kedy ju nosili členovia kráľovskej armády. Požiadavky na jej nosenie budú ale možno na základe najnovšieho výskumu prehodnotené. Jeho výsledky boli zverejnené v časopise Neuroradiology a hovoria o tom, že kravata obmedzuje prietok krvi do mozgu a stáva sa tak príčinou vzniku bolesti hlavy, závratov a nevoľnosti.

Základom výskumu bola štúdia Roberta Ritcha v nemocnici New York Eye and Ear Hospital. Lekár zistil, že existuje priama súvislosť medzi nosením kravaty a vnútroočným tlakom. Toto tvrdenie potom overil tím Robina Lüddeckeho z nemeckej University Hospital Schleswig-Holstein, ktorý vyšetril mozog pätnástich zdravých mužov predtým a po tom, ako nosili kravatu. Rovnaké vyšetrenie potom absolvovalo pätnásť mužov, ktorí kravaty vôbec nenosia. Výsledok potvrdil Ritchove zistenia; u "kravaťákov" bol zaznamenaný priemerný pokles prietoku krvi do mozgu o 7,5 percenta.

"Takéto percento pre inak zdravú osobu, nie je veľký problém. Ten by mohol nastať u osôb, ktoré už majú obmedzený prietok krvi kvôli zablokovanej krvnej cieve," okomentoval výsledky štúdie nemeckých kolegov austrálsky neurológ Steve Kassem. Do rizikovej skupiny, ktorej by mohlo takéto obmedzenie ublížiť, patria starší jedinci, fajčiari alebo pacienti trpiaci vysokým krvným tlakom.