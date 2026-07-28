Horor počas cirkusového vystúpenia: Artistka omylom trafila manžela šípom do krku!

WALLKILL – Nebezpečné cirkusové číslo sa na jarmoku v americkom štáte New York zmenilo na drámu. Artistka počas vystúpenia minula terč a šíp z kuše zasiahol jej manžela priamo do krku. Muža museli letecky previezť do nemocnice.
Chyba pri riskantnom čísle
K nehode došlo v piatok večer počas Orange County Fair v meste Wallkill neďaleko New Yorku. Manželia Ana Daza Taveraová (42) a Edwin Cuervo Rangel (38) predvádzali divákom číslo so streľbou z kuše. Žena mierila na penový terč, ktorý jej partner držal pred sebou, no šíp cieľ minul a zasiahol ho do krku. Okolnosti nehody potvrdila štátna polícia štátu New York.
V hľadisku nastal zmätok a organizátori okamžite prerušili predstavenie. Záchranári zraneného artistu ošetrili priamo na mieste a následne ho vrtuľníkom previezli do Westchester Medical Center.
Rozhodovali centimetre
Podľa principála Circus Murcia Benjamina Jacksona mal muž obrovské šťastie. Šíp zasiahol len okraj krku, kde sa nachádza najmä mäkké tkanivo, a minul hlavné cievy aj ďalšie životne dôležité štruktúry.
„Zasiahla ho úplne na kraji krku. Nebolo takmer žiadne krvácanie,“ opísal Jackson televízii News 12. Lekári šíp odstránili a zranenie zašili.
Cirkus pokračuje, nebezpečné číslo však zrušili
Majiteľ Circus Murcia Alexander Murcia uviedol, že zranený umelec bol už na druhý deň prepustený z nemocnice a očakáva sa jeho úplné uzdravenie.
„Naše myšlienky sú s ním počas zotavovania. Ďakujeme záchranárom aj zdravotníkom za ich profesionálnu pomoc,“ uviedol vo vyhlásení.
Cirkus obnovil predstavenia už v sobotu, zo programu však dočasne vyradil číslo so streľbou z kuše. Štátna polícia naďalej vyšetruje presné okolnosti nehody, zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o úmysel alebo porušenie bezpečnostných pravidiel.