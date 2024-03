Známy vizionár Elon Musk šokoval svojím priznaním: Drogová závislosť!

Elon Musk, generálny riaditeľ a majiteľ spoločnosti Tesla. (Zdroj: SITA/AP/Ludovic Marin)

WASHINGTON - Elon Musk prezradil, že užíva ketamín. Podnikateľ vysvetlil, že látku užíva na lekársky predpis a že táto prax je v „najlepšom záujme investorov“ v Tesle a ďalších spoločnostiach, ktoré vedie. V rozhovore s bývalým moderátorom CNN Donom Lemonom Musk dodal, že pre Wall Street je „to dôležité, takže z pohľadu investora, ak niečo beriem, mal by som s tým pokračovať“.

V posledných mesiacoch Wall Street Journal informoval, že manažéri Tesly a SpaceX boli znepokojení Muskovým užívaním rekreačných drog. Miliardár odpovedal, že vždy prešiel všetkými drogovými testami.

"Sú chvíle, keď má môj mozog chemický stav podobný depresii," a ketamín ho pomáha zmierniť, vysvetlil Musk. „Pomáha mi to dostať sa z negativity. Nemyslím si, že to zneužívam: pracujem 16 hodín denne a neexistujú situácie, v ktorých by som si mohol dovoliť byť mimo diania,“ dodal miliardár a spomenul, že je v minulosti hovoril na X. o svojom používaní ketamínu, aby pomohol iným ľuďom.

V dlhom rozhovore pre Lemona Musk spomínal na svoje nedávne stretnutie s Donaldom Trumpom na Floride ("Bol som na raňajkách s priateľom a on prišiel. Nepýtal odo mňa dary a nebudem mu platiť právne poplatky") a vyjadril svoj „optimistický“ názor na budúcnosť X.

Medzi mnohé Muskove výzvy patrí umelá inteligencia. Ako sľúbil, miliardár uvoľnil svojho chatbota Groka rivalovi ChatGPT, ako Open Source, čím zhoršil konflikt s OpenAI, ktorú sťažoval sa, že sa spreneverila svojmu pôvodnému poslaniu. Zverejnením kódu Musk naďalej podnecuje už aj tak intenzívnu diskusiu o umelej inteligencii a činmi potvrdzuje svoje presvedčenie: že technológiu tak dôležitú ako umelá inteligencia nemôžu ovládať výlučne giganti ako Google a Microsoft, ktorí sú partnermi OpenAI.

Na čo sa používa ketamín

Ketamín, syntetizovaný v roku 1962 ako anestetikum a liek proti bolesti, o ktorom Elon Musk povedal, že ho používa na pravidelný predpis od svojho lekára, sa dodnes používa na vyvolanie a udržiavanie anestézie v medicíne a veterinárnej medicíne. Nedávne štúdie ukazujú, že je účinným liekom proti formám depresie, ktoré nereagujú na tradičné terapie, za predpokladu, že sú podávané pod prísnym lekárskym dohľadom, a to aj z dôvodu vážnych rizík spojených s interakciou s niektorými liekmi.

V skutočnosti ide o látku, ktorá môže mať v určitých dávkach psychedelické účinky. V 70. rokoch sa pre svoje psychedelické účinky a nízku cenu stala jednou z najpopulárnejších drog v komunitách hippies. Ketamín je disociačné anestetikum, takže pôsobí tak, že dáva pocit oddelenia mysle od tela. Práve preto môže vo vysokých dávkach vyvolať halucinácie a pocit vstupu do inej reality s následným rizikom stále väčšieho odcudzenia sa realite. Prekročenie minimálnej dávky môže byť veľmi nebezpečné. Napríklad veľmi krehké osobnosti môžu upadnúť do skutočných psychóz. Nepretržité užívanie navyše vedie aj k telesným poruchám, ako sú problémy s trávením a močením, problémy s pamäťou.