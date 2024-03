Banditi na severozápade Nigérie uniesli 15 žiakov islamskej školy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KANO - Ozbrojení muži uniesli v sobotu 15 žiakov z islamskej školy v štáte Sokoto na severozápade Nigérie, oznámili miestne zdroje. Stalo sa to len niekoľko dní po hromadnom únose okolo 280 žiakov v neďalekom štáte Kaduna. Správu sme prevzali z tlačovej agentúry AFP.

Personál seminára uviedol, že ozbrojení muži vtrhli do dediny Gidan Bakuso v okrese Gada v sobotu okolo 02.00 h SEČ a vzali 15 žiakov, keď spali vonku. Žiaci sú vo veku osem až 14 rokov. Nigérijský prezident Bola Ahmed Tinubu poslal v piatok vojakov do záchrany vyše 250 žiakov unesených ozbrojenými mužmi zo školy na severozápade, išlo o jeden z najväčších hromadných únosov za posledné tri roky. Severozápad a strednú časť Nigérie už roky terorizujú zločinecké gangy. Takzvaní banditi podnikajú razie do dedín, unášajú a zabíjajú obyvateľov a podpaľujú domy, ktoré najprv vyrabujú.

Hromadné únosy žiakov zo škôl

Gangy, ktoré majú tábory v obrovskom lese, sú tiež smutne známe hromadnými únosmi žiakov zo škôl, za ktorých potom od rodičov alebo vlád žiadajú výkupné. Neoficiálne islamské semináre, kde žiakov vyučujú Korán, sú na severe s väčšinovým moslimským obyvateľstvom bežné. Študenti žijú väčšinou z charitatívnych darov a zle platenej práce. Únosy sú na severozápade na vzostupe. Obete obvykle prepustia po zaplatení výkupného príbuznými, ale únoscovia tých, za ktorých nedostanú peniaze, zabijú a ich telá nechajú v lese. Zločinecké gangy, ktoré sú motivované peniazmi, nevyznávajú žiadnu ideológiu. Úrady a analytici sa však obávajú ich čoraz väčšieho spojenectva s džihádistami, ktorí 15 rokov vedú povstanie s cieľom založiť kalifát na severovýchode.