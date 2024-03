Tusk na kongrese EPP: Časy šťastného pokoja v EÚ pominuli, zlu nesmieme ustúpiť

Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Omar Havana)

BUKUREŠŤ - Boj proti autoritárskym tendenciám, korupcii a klamstvám sa dnes odohráva na viacerých frontoch v Európe a jeho najdramatickejšou ilustráciou je vojna na Ukrajine. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok počas svojho vystúpenia na kongrese Európskej ľudovej strany (EPP).

Tusk pred približne 2000 delegátmi kongresu zdôraznil, že zodpovednosť za osud západnej civilizácie nesie každý občan. Podľa jeho slov "sa časy šťastného pokoja skončili", čo však neznamená, že treba "kapitulovať pred zlom". "Boj proti autoritárskym tendenciám, korupcii a klamstvám sa odohráva na viacerých frontoch. A jeho najdramatickejšou ilustráciou je, samozrejme, rusko-ukrajinský front. Ale zodpovednosť za osud západnej civilizácie, založená na slobode a rešpektovaní každého jednotlivca, patrí každému z nás, kdekoľvek sa nachádzame," povedal Tusk.

Skonštatoval, že po dlhej povojnovej dobe Európa žije v nových časoch, "v predvojnovej dobe", hoci pre ľudí na Ukrajine je to už vojna v plnom rozsahu a vo svojej najbrutálnejšej podobe. "Nie je našou vinou, že náš každodenný slovník opäť obsahuje slová ako boj, bombardovanie, raketové útoky, genocída," upozornil Tusk a poukázal na to, že Európa stojí pred "jednoduchou voľbou". Tou je obranu hraníc, územia, ale aj princípov a občanov a budúcich generácií. "Neexistuje žiadny objektívny dôvod kapitulovať pred zlom. Ekonomický, finančný, demografický, morálny potenciál Európy je väčší ako potenciál tých, ktorí na nás útočia," odkázal Tusk. Dodal však, že bude kľúčové, aby EÚ verila vo svoju silu, a to pokiaľ ide o vlastné obranné kapacity.