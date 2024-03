Maďarský prezident podpísal protokol k členstvu Švédska v NATO

Tamás Sulyok (Zdroj: TASR/Zoltan Mathe/MTI via AP)

archívne video

Jaroslav Naď: Máme záujem na strategickej spolupráci so Švédmi (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Poslanci maďarského Národného zhromaždenia schválili vstup Švédska do NATO ešte koncom februára. Maďarsko ratifikovalo prijatie Švédska do NATO ako posledná členská krajina Aliancie. Turecký parlament jeho vstup schválil 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP odkladali toto rozhodnutie vyše poldruha roka, pričom opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné. Švédsko a Fínsko prejavili záujem vstúpiť do NATO v reakcii na spustenie ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu pred takmer dvomi rokmi. Fínsko sa stalo 31. členom Aliancie už vlani v apríli.