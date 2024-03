Prezident Biden podpísal zákon: Predĺži tak platnosť o krátkodobom financovaní vlády

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden v piatok podpísal zákon, ktorým sa predĺži platnosť zákona o krátkodobom financovaní vlády. Opatrenie zaistí fungovanie vybraných federálnych inštitúcií a programov do 8. marca a ďalších do 22. marca. Podľa agentúry Reuters o tom v noci na sobotu informoval Biely dom.

Návrh zákona bol schválený demokratickou väčšinou Senátu vo štvrtok po tom, čo ho podporila aj republikánmi ovládaná Snemovňa reprezentantov. Ak by k tomu nedošlo, už v sobotu mohlo dôjsť k čiastočnému zastaveniu financovania vládnych inštitúcií - tzv. shutdownu.

archívne video

Zuzana Čaputová po prílete z Poľska, kde sa stretla s Joeom Bidenom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Americký Kongres zatiaľ - ani päť mesiacov po začiatku fiškálneho roka - neschválil 12 rozpočtových návrhov, ktoré tvoria federálny rozpočet. Bidenom podpísaným dočasným opatrením sa predlžuje termín na schválenie prvých šiestich rozpočtových návrhov do 8. marca a zvyšných šiestich do 22. marca. Na konci tohto procesu by mal Kongres schváliť rozpočtové návrhy v celkovej výške presahujúcej 1,6 trilióna dolárov. Na tejto sume sa lídri Kongresu dohodli v januári.

Šesť návrhov

Ako informovala televízia CNN, šesť návrhov, ktoré majú byť schválené do 8. marca, zahŕňa financovanie ministerstiev a agentúr z oblasti poľnohospodárstva, obchodu, spravodlivosti, vedy, energetiky, vnútra, záležitostí veteránov a dopravy, bývania a rozvoja miest.

Zvyšných šesť návrhov, o ktorých sa plánuje hlasovať do 22. marca, sa týka financovania sektoru obrany, verejnej správy, vnútornej bezpečnosti; zdravotníctva a sociálnych služieb, legislatívnej oblasti a zahraničných operácií.