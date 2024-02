Vládna koalícia v Izraeli je spokojná s predbežnými výsledkami komunálnych volieb

Benjamin Netanjahu (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

TEL AVIV - V komunálnych voľbách, ktoré sa v Izraeli konali v utorok, zaznamenali úspech ultraortodoxné a krajne pravicové strany: napr. predbežné výsledky volieb do mestskej rady mesta Jeruzalema naznačujú "bezprecedentnú väčšinu" ultraortodoxných síl, informoval denník The Times of Israel (TOI).