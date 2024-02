Tajomstvo smrti? Navaľnyj mal byť čoskoro súčasťou veľkej výmeny väzňov medzi Ruskom a Západom!

Protest pred ruským veľvyslanectvom v Berlíne (Zdroj: TASR/AP/Ebrahim Noroozi)

Šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi bola predložená zodpovedajúca ponuka, povedala Navaľného podporovateľka Maria Pevčičová. Na oplátku sa mal vrátiť do Ruska vrah Vadim Krasikov, ktorý bol väznený v Nemecku. Putin nedávno naznačil ochotu vymeniť Navaľného za Krasikova.

Okrem Navaľného mohli byť z väzby prepustení aj dvaja občania USA, prezradil prívrženkyňa politika, ktorý 16. februára zomrel v ruskom zajateckom tábore. "Navaľnyj bol zabitý, pretože mal byť prepustený v rámci výmeny väzňov," povedal Pevčičová. Pre šéfa Kremľa bol príliš nebezpečný: „Navaľnyj bol skutočný politik. Mal milióny nasledovníkov. Navaľnyj bol všetkým, čím Putin nikdy nebude."

Putin zošalel kvôli svojej nenávisti k Navaľnému. Kremeľský vládca ho tak nenávidel, že v konečnom dôsledku konal na vlastnú škodu a proti svojim vlastným logickým záujmom, povedala Pevčičová.

Špekulácie podnietené rozhovorom s Carlsonom

Putin podporil špekulácie o výmene začiatkom februára vyhláseniami v rozhovore s americkým moderátorom Tuckerom Carlsonom. Putin bez toho, aby ho menoval, naznačil, že chce Krasikovo prepustenie. Zároveň bol otvorený prepusteniu amerického novinára Evana Gershkovicha z Wall Street Journal, ktorý bol vlani uväznený v Rusku. Nemecký kancelár Olaf Scholz bol vo svojej prvotnej reakcii opatrný. "Verím, že o takýchto chúlostivých otázkach treba na mnohých miestach diskutovať veľmi dôverne," povedal na margo stretnutia s americkým prezidentom Joeom Bidenom vo Washingtone 9. februára.

Vražda v zoo v Berlíne

Krasikova v roku 2021 odsúdili na doživotie za vraždu Gruzínca v berlínskej zoologickej záhrade. Súd zistil, že za zločinom stojí ruská vláda. Navaľnyj bol prevezený do Berlínskej Charité a ošetrený po tom, čo ho ruské tajné služby v roku 2020 otrávili. V januári 2021 sa rozhodol vrátiť do Ruska, kde bol okamžite uväznený a odsúdený na dlhoročné tresty odňatia slobody v niekoľkých politicky kontrolovaných procesoch.

Pohreb je naplánovaný na tento týždeň

Medzitým bolo oznámené, že Navaľného pochovajú tento týždeň. Momentálne hľadajú miesto na verejný pohreb, uviedol v pondelok v Moskve prívrženkyňa Navaľného. Pohreb by sa mal konať do konca pracovného týždňa. Kremeľ poprel, že by úrady chceli prinútiť príbuzných k tajnému pohrebu. Navaľného matka dostala telo svojho syna cez víkend po tom, čo predtým vyzvala šéfa Kremľa Vladimira Putina, aby ho odovzdal, a verejne sa sťažovala na tlak vyšetrovateľov. Chceli na ňu zatlačiť, aby svojho syna pochovala tajne, povedala.

Podľa úradov Navaľnyj zomrel 16. februára vo väzenskom tábore s neoficiálnym názvom „Arctic Wolf“ v sibírskej arktickej oblasti Jamal. Okolnosti jeho smrti nie sú jasné. Politik, oslabený útokom jedu v roku 2020 a opakovanou samotkou v tábore, údajne skolaboval počas prechádzky na zľadovatenom väzenskom dvore a zomrel napriek pokusom o jeho resuscitáciu. Podľa Navaľného tímu sa v úmrtnom liste spomínajú „prirodzené“ príčiny. Politik mal v čase smrti 47 rokov.