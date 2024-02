Nikki Haleyová v prezidentských voľbách utrpela ďalší neúspech: Prestala ju podporovať vplyvná záujmová skupina

Nikki Haleyová (Zdroj: SITA/AP Photo/Robert F. Bukaty)

Skupina Americans for Prosperity (Američania za blahobyt) uviedla, že Haleyová je „najlepšia kandidátka“, no vzhľadom na výzvy, ktoré predstavujú primárky v niekoľkých ďalších štátoch nepredpokladá, „že by nejaká vonkajšia skupina mohla zmeniť jej cestu k víťazstvu". Organizácia preto chce využiť svoje zdroje „tam, kde môžeme niečo zmeniť“, a tým sú voľby do amerického Senátu a Snemovne reprezentantov.

archívne video

Prezidentka rešpektuje a v istom zmysle aj rozumie, že vo voľbách na prezidenta nekandiduje žena (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Skupina Americans for Prosperity vlani v novembri oznámila, že bude podporovať Haleyovú. Vtedy uviedla, že bývalú guvernérku Južnej Karolíny považuje za "najlepšiu voľbu" a za najlepšiu kandidátku, ktorý zabráni Trumpovi vyhrať republikánske primárky. Podľa médií minula na jej podporu v primárkach desiatky miliónov dolárov.

V boji o republikánsku prezidentskú nomináciu nedal zatiaľ 77-ročný Trump svojej konkurentke žiadnu šancu, keď vyhral štyri primárky po sebe — v štátoch Iowa, New Hampshire, Nevada a Južná Karolína. V naposledy menovanom mal pred Haleyovou náskok 20 percentuálnych bodov. Odstúpenie Haleyovej z boja je tak je len otázkou času. Tá oznámila, že o priazeň voličov sa chce uchádzať aspoň do "super utorka" 5. marca, keď sa republikánske primárky uskutočnia v 15 štátoch.