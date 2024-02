Hrozí mu volebné fiasko! Ak príde ONA, pre Trumpa to bude znamenať koniec

Trump nemá víťazstvo vo voľbách ešte isté. (Zdroj: SITA/AP Photo/Seth Wenig)

WASHINGTON - Donald Trump je momentálne v prieskumoch verejnej mienky pre voľby amerického prezidenta výrazne pred Joeom Bidenom – bývalá prvá dáma Michelle Obamová by však mohla zmariť nádeje republikánov na jeho možné znovuzvolenie.

Donald Trump (77) a Joe Biden (81) sú pozorne sledovaní prezidentskými voľbami v USA: Po nedávnych, niekedy mätúcich vystúpeniach oboch mužov sa ich kognitívne schopnosti čoraz viac stávajú stredobodom pozornosti verejnosti. Čoraz viac amerických voličov si kladie otázku, či títo dvaja nie sú príliš starí na funkciu prezidenta. Z tohto dôvodu sa bývalá prvá dáma Michelle Obamová opäť dostáva do centra pozornosti pred nadchádzajúcimi americkými voľbami.

Zuzana Čaputová sa vo Varšave stretla s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

Trumpovi kvôli Michelle Obamovej hrozí volebná katastrofa

Niektoré médiá vrátane britského „Express“ dokonca špekulujú, či by Michelle Obamová vôbec mohla nahradiť Joea Bidena pri voľbe budúceho prezidenta USA. Poprední republikáni však varujú, že pre Donalda Trumpa by to bola katastrofa.

Demokrati čoraz viac pochybujú o americkom prezidentovi

V skutočnosti sa možná prezidentská kandidatúra Michelle Obamovej nezdá byť až taká pritiahnutá za vlasy. Demokrati sa nedávno čoraz častejšie vyjadrovali proti druhému funkčnému obdobiu 81-ročného amerického prezidenta po tom, ako zverejnená správa zistila, že Bidenova pamäť bola "výrazne narušená". Pri vyšetrovaní ministerstva spravodlivosti, ktoré sa týkalo Bidenovho zaobchádzania s tajnými dokumentmi, špeciálny poradca Robert Hur poznamenal, že Biden si len ťažko pamätá, kedy bol viceprezidentom alebo kedy zomrel jeho syn.

Michelle Obamová (Zdroj: SITA/AP/Tyler Pasciak LaRiviere/Chicago Sun-Times )

Pochybnosti o Bidenovom duševnom zdraví narastajú

Keď sa americký prezident vo štvrtok nahnevane bránil a povedal, že jeho pamäť je "dokonalá", omylom si pomýlil Mexiko a Egypt, keď hovoril o Blízkom východe. A to zďaleka nebola jediná Bidenova chyba. Podľa prieskumu NBC zverejneného v utorok pred najnovšími odhaleniami 76 percent voličov a 54 percent demokratov uviedlo, že majú obavy o fyzické a duševné zdravie Joea Bidena počas druhého volebného obdobia.

Demokrati sú si istí: Trump vyhrá, ak Biden zostane v boji

Dean Phillips, jediný demokrat, ktorý kandiduje proti Bidenovi, varoval: „S najnižšími číslami v prieskumoch v modernej histórii a porážkami v každom kľúčovom (americkom) štáte, táto správa (ministertsva spravodlivosti) fakticky odovzdala voľby v roku 2024 Donaldovi Trumpovi, ak Joe Biden zostane demokratickým nominantom – a ja nalieham na kolegov demokratov, aby čelili pravde."

Ak by sa dnes v USA konali voľby, jasným favoritom na víťazstvo by bol zrejme Donald Trump, ktorého mnohí demokrati považujú za existenčnú hrozbu pre americkú demokraciu. Trumpove šance sa však môžu zmenšovať, ako nedávno oznámili znepokojení republikáni. Ale iba v prípade, že Bidena vyhodia z pretekov alebo odíde dobrovoľne.

Republikáni sú si istí: To by zničilo Trumpa

Trumpova rivalka a bývalá veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová vo svojom piatkovom posolstve uviedla: "Už dlho hovorím, že prvá strana, ktorá stiahne svojho 80-ročného kandidáta, vyhrá Biely dom. Zdá sa, že demokrati sú na dobrej ceste urobiť presne to. Trump by bol zničený demokratom.“

Vysokopostavené zdroje z Republikánskej strany pre Sunday Express tiež povedali, že sú pripravení na veľké zmeny. "Je celkom možné, že by sme mohli mať na lístku demokratov dve nové mená - to prezradili samotní demokrati," uviedol zdroj.

Joe Biden (Zdroj: SITA/Jonathan Ernst/Pool via AP)

Zaskočí Michelle Obamová za Bidena?

Ak sa demokrati skutočne rozhodnú nahradiť Bidena, nebudú mať veľa možností. "Jediný spôsob, ako to napraviť, je nahradiť Harrisovú inou černoškou na vrchole. Ktorá iná černoška má vysoký rating, vysoké meno a spojenie s populárnym prezidentským úradom, v ktorom robil zhodou okolností viceprezidenta Joe Biden? Michelle Obamová,“ pokračoval zdroj. "Ak Biden odíde, pre Trumpa by to mohol znamenať koniec," je si istý informovaný zdroj.