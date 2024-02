V nemeckom Mníchove protestovali ľudia proti rasizmu, antisemitizmu a nenávistným prejavom

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi)

MNÍCHOV - Približne 75-tisíc až 100-tisíc ľudí protestovalo podľa odhadov polície v nedeľu večer v Mníchove proti rasizmu, antisemitizmu a nenávistným prejavom. Účastníci podujatia s názvom More svetiel za demokraciu mali so sebou svetelné reťaze, lampáše alebo baterky, no väčšina svietila mobilmi, informovala agentúra DPA.