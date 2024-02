Biden označil vojenskú odpoveď Izraela v Pásme Gazy za prehnanú

Joe Biden (Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci)

Počas operácií v Chán Júnise našli vojaci desiatky granátov a výbušnín používaných na streľbu z dronov (Zdroj: X/IDF)

"Ako viete, zastávam názor, že priebeh reakcie v Pásme Gazy je prehnaný," povedal Biden novinárom po tlačovej konferencii o správe osobitného vyšetrovateľa, ktorý preveroval Bidenove zaobchádzanie s prísne tajnými dokumentmi.Bidenove štvrtkové vyhlásenie na adresu Izraela možno podľa agentúry Reuters považovať za jednu z najtvrdších kritík vlády premiéra Benjamina Netanjahua.Šéf Bieleho domu dodal, že bude aj naďalej tlačiť na dlhšie prerušenie bojov v Gaze, aby sa dosiahlo prepustenie desiatok rukojemníkov zajatých pri októbrovom útoku Hamasu na Izrael.

Joe Biden (Zdroj: TARS/AP)

Hamas žiada, aby Izrael v rámci dohody o rukojemníkoch prepustil stovky palestínskych väzňov a ukončil vojnu v Gaze. To však Netanjahu odmietol. Biden si napriek tomu myslí, že stále existuje nádej na vypracovanie dohody, ktorá by mohla otvoriť cestu k ukončeniu konfliktu.Izrael v piatok podnikol nové útoky na preľudnené mesto Rafah ležiace pri egyptských hraniciach. Netanjahu pritom uviedol, že nariadil vojakom, aby pripravili operáciu v tomto poslednom veľkom meste v Pásme Gazy, do ktorého ešte nezasiahla pozemná ofenzíva Izraela.

Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel poukázal na to, že Rafah je dôležitým vstupným bodom pre humanitárnu pomoc. "Nie je to niečo, čo by sme podporovali," uviedol v súvislosti s vojenskými operáciami Izraela v Rafahu.Patel dodal, že takáto operácia by bez riadneho plánovania mohla viesť ku katastrofe. Obavy Spojených štátov podľa hovorcu tlmočil šéf americkej diplomacie Antony Blinken v stredu počas rokovaní v Jeruzaleme priamo Netanjahuovi.