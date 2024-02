Komisár OSN tvrdí, že izraelská deštrukcia v Gaze je vojnovým zločinom

Volker Türk (Zdroj: SITA/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

ŽENEVA - Pokračujúce ničenie všetkých budov pozdĺž hraníc v Gaze, ktoré vykonáva Izrael so zámerom vytvoriť nárazníkovú zónu, je vojnovým zločinom. Vyhlásil to vo štvrtok vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk, informujeme podľa agentúry AFP.

Türk vo svojom vyhlásení poukázal na správy, podľa ktorých izraelská armáda vo vnútri Pásma Gazy pracuje na zničení všetkých budov v okruhu jedného kilometra od hraničného oplotenia s cieľom vytvoriť nárazníkovú zónu. "Rozsiahle ničenie majetku, ktoré nie je odôvodnené vojenskou nevyhnutnosťou a je zo strany Izraela vykonávané nezákonne a svojvoľne, predstavuje vážne porušenie štvrtého ženevského dohovoru a vojnový zločin," uviedol Türk vo vyhlásení.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

Štvrtý ženevský dohovor sa vzťahuje na zaobchádzanie s civilistami v čase vojny. "Zdôrazňujem izraelským orgánom, že článok 53 štvrtého ženevského dohovoru zakazuje ničenie majetku patriaceho súkromným osobám okupačnou mocou okrem prípadov, keď je takéto zničenie absolútne nevyhnutné pre vojenské operácie," vyhlásil Türk. Zároveň upozornil, že cieľ vytvorenia nárazníkovej zóny na účely všeobecnej bezpečnosti sa "nezdá byť v súlade s úzkou výnimkou pre 'vojenské operácie', zakotvenej v medzinárodnom humanitárnom práve".

Izrael reagoval rozsiahlymi vzdušnými i pozemnými útokmi

Vojna v Pásme Gazy sa začala po bezprecedentných teroristických útokoch extrémistov z radikálneho hnutia Hamas i ďalších palestínskych zoskupení na územie Izraela zo 7. októbra minulého roka. Izrael reagoval rozsiahlymi vzdušnými i pozemnými útokmi na túto pobrežnú palestínsku enklávu. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva ďalej uviedol, že od vlaňajšieho októbra jeho úrad zaznamenal "rozsiahlu skazu a ničenie civilnej i inej infraštruktúry (izraelskou armádou) v Pásme Gazy. Vzťahuje sa to aj na "obytné budovy, školy a univerzity v oblastiach, kde sa boje neodohrávali alebo sa už neodohrávajú", dodal. K takémuto ničeniu podľa neho dochádzalo v mestách Bajt Hanún a Gaza na severe enklávy, ako aj v utečeneckom tábore Nusejrat v jej centrálnej časti a v meste Chán Júnis na juhu enklávy.

Hamas je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu

"Izrael neposkytol presvedčivé dôvody na také rozsiahle ničenie civilnej infraštruktúry," podotkol Türk. V skutočnosti sa podľa neho zdá, že počínanie izraelskej armády má "znemožniť návrat civilistov do týchto oblastí". "Pripomínam (izraelským) úradom, že násilný presun civilistov môže predstavovať vojnový zločin," citovala Türka agentúra AFP. Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas, ktorý je viacerými krajinami sveta považovaný za teroristickú organizáciu, to popiera.