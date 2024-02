Zomrel bývalý český veľvyslanec v Nemecku František Černý, mal 92 rokov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Černý prispel k zlepšeniu česko-nemeckých vzťahov. V roku 2001 mu vtedajší nemecký prezident Johannes Rau udelil jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní Nemecka, Veľký kríž za zásluhy s hviezdou a stuhou."Hlboko ma zasiahla správa o smrti vynikajúceho diplomata a veľvyslanca Františka Černého, človeka, ktorému naša krajina vďačí okrem iného za rozvoj vzťahov s Nemeckom. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť všetkým blízkym," uviedol Lipavský.

Hluboce mě zasáhla zpráva o smrti vynikajícího diplomata a velvyslance Františka Černého, člověka, kterému naše země mimo jiné vděčí za rozvoj vztahů s Německem. Čest jeho památce a upřímnou soustrast všem blízkým. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 3, 2024

Goetheho inštitút označil Černého za veľkého priateľa. "Desaťročia patril k našim najbližším podporovateľom a priateľom. Naposledy nás navštívil v novembri, keď po boku Zuzany Lizcovej a nášho zakladajúceho riaditeľa Jochena Blossa pred úplne zaplnenou sálou s veľkým humorom spomínal na porevolučnú transformáciu česko-nemeckých vzťahov a okrem iného tiež na zakladanie Goetheho inštitútu," odkázala ustanovizeň.

Černý sa narodil 8. júna 1931 v Prahe. Na Karlovej univerzite študoval germanistiku a bohemistiku. Do roku 1968 pracoval v Československom rozhlase, potom až do roku 1989 ako prekladateľ a učiteľ nemčiny. Po páde komunistického režimu v roku 1989 vstúpil do diplomatických služieb.

V pátek 2.2. 2024 v Praze zemřel v 92 letech někdejší velvyslanec v 🇩🇪, 🇨🇿 patriot a autentický Středoevropan František Černý. Svým životním přístupem polidštil 🇨🇿 diplomacii a ukázal, že i česko-německé vztahy mohou dělat radost. Děkujeme, Františku, nezapomeneme. pic.twitter.com/uOn8roB0wn — czechembassyberlin (@czechembassybe1) February 3, 2024

V rokoch 1998-2001 bol veľvyslancom Česka v Berlíne, v prvej polovici 90. rokov tento zastupiteľský úrad viedol. Stál pri založení Pražského literárneho domu autorov nemeckého jazyka. Bol tiež držiteľom Ceny zjednotenia alebo Umeleckej ceny česko-nemeckého porozumenia, ktorú získal spoločne s bývalým nemeckým prezidentom Richardom von Weizsäckerom.