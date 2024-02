Orbán s Meloniovou riešil prípad v Maďarsku zadržiavanej talianskej antifašistky

Giorgia Meloniová (Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP)

Orbán sa s Meloniovou stretol v bruselskom hoteli Amigo pred štvrtkovým summitom EÚ. Maďarský premiér zverejnil z tohto stretnutia fotografiu na Facebooku, bližšie však neuviedol, o čom diskutovali. Agentúra Bloomberg začiatkom januára písala o tom, že Meloniová sa snažila presvedčiť Orbána, aby sa zdržal vetovania podpory Ukrajiny zo strany EÚ a zlepšil svoj vzťah s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Výmenou by Fideszu otvorila cestu do euroskeptickej politickej frakcie Európskych konzervatívcov a reformátorov (ECR), ktorú Meloniová vedie.

Na stranu obvinenej učiteľky sa postavila ľavicová verejná mienka

Po tom sa však podľa hvg.hu vynoril ďalší aktuálny problém. Talianska tlač totiž otvorila prípad talianskej antifašistky Ilarii Salisovej, ktorá je zadržaná v Maďarsku. Učiteľku z Milána obvinila maďarská prokuratúra z účasti na násilných pouličných útokoch v Budapešti v čase okolo vlaňajšieho 78. výročia neúspešného pokusu o prelomenie obkľúčenia Červenou armádou zvyškami nemeckých obrancov a maďarských fašistov Ferenca Szálasiho. Krajne pravicové skupiny a neonacisti organizujú pochody v Budapešti každoročne v okolí blížiaceho sa výročia tzv. Dňa cti, ktorým označujú udalosti z 11. februára 1945, keď sa zvyšky pôvodných zhruba 100.000 nemeckých a maďarských vojakov v sprievode stoviek civilistov pokúsili prelomiť obkľúčenie Červenej armády a cez kopcovitý terén z hradného vrchu utiecť na západ.

V Taliansku sa na stranu obvinenej učiteľky postavila ľavicová verejná mienka a viacerých politikov pobúrila skutočnosť, že Salisovú v pondelok priviezli do Budapešti na súd spútanú na rukách i na nohách. Trojica obvinených, okrem Talianky ešte muž a žena z Nemecka, pricestovali pred rokom do Budapešti, aby zaútočili na ľudí, o ktorých sa domnievali, že sú ultrapravičiarmi. Orbán po konzultácii s Meloniovou pre talianske noviny La Repubblica vyhlásil, že so všetkými väzňami v Maďarsku sa zaobchádza rovnako. "Výkon spravodlivosti nezávisí od vlády, ale od parlamentu. Jediné, čo som dnes večer mohol urobiť, že som Meloniovej povedal všetky podrobnosti o zadržaní," dodal maďarský premiér, ktorý osobne zaručil, že Salisovej sa dostane v Maďarsku "spravodlivý proces".