Desivé varovanie admirála z NATO: Občania by sa mali pripraviť na totálnu vojnu s Ruskom

Admirál Rob Bauer (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)

Vysoký vojenský predstaviteľ NATO varuje pred možnou totálnou vojnou s Ruskom v nasledujúcich 20 rokoch. Civilisti by mali byť pripravení na ďalekosiahle zmeny vo svojom živote, tvrdí admirál Rob Bauer, predseda vojenského výboru NATO. Uviedol to po stretnutí ministrov obrany NATO v Bruseli, ako informovali britské noviny „The Telegraph“.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 694 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Admirál Bauer vyzýva na vojnovú prípravu

Bauer, holandský námorný dôstojník, zdôraznil, že v prípade vypuknutia vojny bude musieť byť mobilizovaný veľký počet civilistov. Vlády by preto mali zaviesť systémy na riadenie tohto procesu. Dôstojník pochválil Švédsko za to, že vyzvalo všetkých občanov, aby sa pripravili na vojnu skôr, ako sa krajina formálne pripojí k aliancii.

Ako ďalej uvádza The Telegraph, NATO budúci týždeň začne najväčšie vojenské cvičenie od studenej vojny s približne 90 000 vojakmi. Operácia Steadfast Defender 2024 je výslovne navrhnutá tak, aby pripravila alianciu na ruskú inváziu. Británia na cvičenia, ktoré sa budú konať v celej Európe do mája, prihlásila približne 20 000 vojakov, ako aj tanky, delostrelectvo a stíhacie lietadlá.

Musí sa urýchliť výroba zbraní

Bauer tiež vyjadril obavy, že vlády a súkromní výrobcovia zbraní by mohli zaostať v prípravách na domácom fronte. Zdôraznil, že priemyselná základňa musí byť schopná vyrábať zbrane a strelivo dostatočne rýchlo na to, aby pokračovala v konflikte, ak sa v ňom ocitne.

Bývalý britský premiér David Cameron varoval pred politikou ústupkov voči Vladimirovi Putinovi v štýle 30. rokov a prisľúbil, že Británia bude naďalej podporovať Ukrajinu.