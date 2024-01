Bežná návšteva zubára sa skončila obrovskou tragédiou: Rutinný zákrok sa zmenil na boj o život chlapca!

Rutinný zákrok u zubára sa skončil obrovskou tragédiou (Zdroj: Facebook/Marianna Vakhniak )

ĽVOV - Obrovskou tragédiou sa skončil rutinný zákrok u zubára. Rodičia zobrali iba 5-ročného syna do zubnej ambulancie. Chlapcovi mali vytrhnúť neposlušné mliečne zuby. Zákroku sa bál, preto zubár navrhol celkovú anestézu. To čo však nasledovalo po tom, nikto nečakal.

Rodičia z ukrajinského mesta Ľvov Maria Vakhniaková a Viktor Pašnyk sa so svojim synom menom Veles vybrali krátko pred Vianocami 17. decembra na súkromnú zubnú kliniku, kde mali chlapcovi vytrhnúť mliečne zuby, o prípade informoval britský the Mirror.

Malému chlapcovi, Velesovi, sa to pochopiteľne nepáčilo, a tak im personál ponúkol možnosť absolvovať zákrok pod celkovou anestézou. Aj proti tomu však Veles v kresle protestoval a odmietal si nasadiť masku. Jeho mama potom povedala, že bude lepšie procedúru ukončiť a nechať to na inokedy, no medzičasom sa podarilo nasadiť chlapcovi masku a anestéza začala rýchlo zaberať.

Malý chlapec žiaľ rutinný zákrok neprežil (Zdroj: Facebook/Maria Vakhniak)

Keď sa zubári pustili do práce, počula mama z miestnosti rozruch. Na miesto pribehol ďalší personál, v krátkosti dokonca ďalšie dva tímy záchranárov. Až potom sa dozvedela, že chlapcovi sa v kresle zastavilo srdce, no lekárom sa ho podarilo znova rozbehnúť. Velesa odviezli do nemocnice, kde však už konštatovali klinickú smrť. O niekoľko dní, 13. januára v nemocnici zomrel. Polícia teraz vyšetruje, či za smrť chlapca môže personál kliniky a celý incident je aktuálne v štádiu vyšetrovania.