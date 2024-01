Rakúske monštrum splodilo deti s vlastnou dcérou: Bude Fritzl čoskoro slobodným mužom?

Josef Fritzl roky väznil v malej pivnici svoju dcéru a splodil s ňou deti. (Zdroj: profimedia.sk)

Dostane sa odsúdený rakúsky sexuálny delikvent Josef Fritzl čoskoro na slobodu? Nová psychiatrická správa opisuje teraz 88-ročného muža ako „nie nebezpečného“. Fritzl roky väznil svoju dcéru Elisabeth v pivnici v Amstettene a splodil s ňou sedem detí. Zločin bol odhalený v apríli 2008, keď jedno z detí, vtedy 19-ročnú Kerstin, ktorá vyrastala v pivnici, museli pre život ohrozujúce ochorenie previezť do nemocnice.

archívne video

Alkohol za volantom by mohol byť trestaný aj krátkodobým väzením (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

V roku 2009 bol Fritzl postavený pred súd a odsúdený na doživotie s prijatím do ústavu pre duševne abnormálnych zločincov. Na slobodu by sa dostal len vtedy, ak by sa od neho nedali očakávať ďalšie trestné činy – teda ak by bol vyhlásený za úplne neškodného. Zdá sa, že to teraz dokazuje správa súdnej psychiatričky Heidi Kastnerovej, ako informoval portál oe24.at.

O prepustení by mal rozhodnúť súd

Kastner označuje seniora za fyzicky slabého. Po niekoľkých ťažkých pádoch je odkázaný na chodítko a trpí demenciou, „čo znamená, že už od neho nemožno očakávať plánovité konanie a v dôsledku toho páchanie trestnej činnosti“.

Už začiatkom roku 2023 bola vo väznici Krems-Stein pre Fritzla vydaná ospravedlňujúca správa. Správa potvrdila „dostatočné zníženie úrovne nebezpečenstva“ aj z dôvodu „nedostupnosti potenciálnych obetí“. Jeho právnička Astrid Wagnerová vtedy povedala: "Chce mať perspektívu a má nádej stráviť posledné roky svojho života na slobode." Napriek tomu: „Zľahčuje a potláča svoju vinu a závažnosť svojich činov."

Nový posudok teraz pôjde pred súd, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. V prípade schválenia by to znamenalo, že Fritzla by presunuli z ústavu pre duševne abnormálnych zločincov do normálneho väzenského prostredia. Pre svoju fyzickú slabosť by ho však poslali na nemocničné oddelenie alebo dokonca do domova dôchodcov, uvádza oe24.at – v druhom prípade by teda išlo o podmienečné prepustenie.

Advokátka Wagnerová vraj už hľadá domov pre seniorov pre svojho klienta.