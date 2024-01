Výnimočný stav v Ekvádore: Desať obetí, mŕtvi policajti, armáda v uliciach! Drogový kartel obsadil televíziu aj školu

Nepokoje v Ekvádore. Na obrázku vľavo hore je Adolf Macias alias Fito (Zdroj: Ecuadorean Armed Forces, SITA/AP Photo)

QUITO - Násilnosti spojené so zločineckými gangmi, kvôli ktorým prezident Ekvádoru Daniel Noboa vyhlásil v krajine stav vnútorného ozbrojeného konfliktu, si od pondelka vyžiadal najmenej desať mŕtvych vrátane dvoch policajtov. Uviedla do agentúry AFP s odvolaním na políciu.

Rozbuškou súčasných násilností drogových gangov v Ekvádore, pri ktorých ozbrojenci unášajú policajtov, v utorok vtrhli do živého vysielania televízie a podľa denníka El País vnikli aj na univerzitu v meste Guayaquil, boli podľa serveru BBC Mundo plány nového prezidenta na sprísnenie režimu vo väzniciach a ďalšie opatrenia proti gangom. Minulý týždeň oznámil prezident Daniel Noboa, ktorý je v úrade od vlaňajšieho novembra, plán zvolať o týchto opatreniach referendum. Tento týždeň kvôli násilnostiam vyhlásil takzvaný stav vnútorného ozbrojeného konfliktu.

Rekordný počet vrážd

Osemnásťmiliónový Ekvádor, ktorý leží medzi Kolumbiou a Peru, teda veľkými producentmi kokaínu, sa stretáva s rastúcou kriminalitou už niekoľko rokov. Vlani zaznamenal rekordný počet vrážd, takmer 8000, z ktorých iba asi 580 sa podarilo objasniť. V posledných rokoch sa stal významným prekladiskom drog smerujúcich do Severnej Ameriky a do Európy, čo posilnilo vplyv viac ako dvoch desiatok drogových gangov v krajine. Tie vďaka financiám z predaja drog rozšírili svoj vplyv aj v štátnej správe, vrátane polície či armády, píše BBC Mundo.

Útek šéfa gangu z väzenia

"Už nejaký čas sú to do značnej miery gangy, ktoré majú v krajine kontrolu," uviedol ekvádorský politológ Andrés Chiriboga. "Dôležitým faktorom je ich infiltrácia do mnohých odvetví, a to nielen v spoločnosti, ale aj do štátnej správy, vrátane polície či armády," dodal. Len tak sa podľa neho dá vysvetliť napríklad nedeľný útek šéfa jedného z vplyvných gangov Adolfa Macíasa, zvaného Fito, z väzenia v Guayaquile. V tamojšom väzenskom komplexe je podľa denníka El País okolo 10-tisíc väzňov, čo je zhruba štvrtina všetkých väzňov v krajine.

Macías vedie gang Los Choneros, ktorý má väzby na mexický kartel Sinaloa, a od roku 2011 si odpykával trest 34 rokov väzenia za vraždu, obchod s drogami a organizovaný zločin. Utiecť sa mu podarilo krátko pred tým, než mal byť prevezený do väznice s najvyššou ostrahou. Prokuratúra už obvinila dvoch dozorcov, ktorí mu zrejme k úteku pomohli.

Zatiaľ čo polícia márne pátrala po Fitovi, vypukli vzbury v niekoľkých väzniciach. K úteku ich využil ďalší šéf gangu Fabricio Colón Pico, zvaný El Salvaja (Divoch), ktorý vedie gang Los Lobos.

Okrem vzbury vo väzniciach ozbrojenci vtrhli tento týždeň aj do niekoľkých inštitúcií, podľa BBC Mundo tiež na univerzity av metropole Quito rabovali obchody. V utorok vnikli ozbrojenci do živého vysielania štátnej televízie TC, po takmer dvoch hodinách polícia informovala, že ich zadržala. Z rôznych častí krajiny sú hlásené aj únosy policajtov.

Zabili politikov

Prezident Noboa sa úradu ujal vlani v novembri. V predvolebnej kampani, počas ktorej gangy zabili niekoľko politikov vrátane prezidentského kandidáta kritizujúceho zločinecké gangy, ale aj skorumpovaných úradníkov a policajtov, Noboa sľúbil najmä zlepšiť bezpečnosť v krajine. A aj keď sa tridsaťšesťročný Noboa prezentoval ako umiernený politik, nakoniec sa zrejme inšpiroval tvrdou politikou svojho len o pár rokov staršieho salvadorského kolegu Nayiba Bukeleho.

Noboa sľúbil radikálnu reformu väzníctva, ktorá má zahŕňať napríklad aj separáciu najnebezpečnejších väzňov ich umiestnením na lode ďalej od pobrežia. Jeho plán predpokladá aj tresty za užívanie drog v malom množstve či boj s organizovaným zločinom sledovaním drony a radary na cestách a hraniciach.

Referendum ako rozbuška násilností

Prísne opatrenia v boji proti gangom chcel prezident legitimizovať referendom, o ktorom hovoril minulý týždeň. Aj to bolo rozbuškou súčasnej vlny násilností. Noboov salvadorský kolega býva totiž terčom kritiky za autoritárstvo a porušovanie ľudských práv kvôli rozsiahlemu zatýkaniu podozrivých z členstva v zločineckých skupinách.

"Reakcia gangov na plány nového prezidenta je: 'moment, my sme tí, ktorí tu vládnu, a my vám to ukážeme'," myslí si Chiriboga. Podľa denníka El País sú ekvádorské väznice mesta, kde si väzni prakticky robia, čo chcú. Vnútri niektorých kázníc majú aj svoje obchody či bistra.

Čechom odporučili opustiť Ekvádro

Ministerstvo zahraničia prostredníctvom cestovateľského systému Drozd dôrazne odporučilo českým turistom kvôli násilnostiam opustiť Ekvádor. Tí, ktorí tak nemôžu urobiť, by nemali vychádzať na ulici a mali by byť maximálne opatrní. ČTK to dnes povedal hovorca ministerstva Daniel Drake. V systéme je podľa neho aktuálne zaregistrovaných 38 Čechov.