České diaľnice čakajú veľké zmeny: Jazdiť na nich môžete rýchlosťou až 150 km/h!

Zvýšenie maximálnej povolenej rýchlosti zo 130 na 150 km/h sa netýka všetkých diaľnic. Platiť má len pre niektoré úseky. „V súčasnej dobe sú zatiaľ vytipované tri úseky, teda niekoľko desiatok kilometrov českej diaľničnej siete, na ktorých by mohlo dôjsť k zvýšeniu rýchlosti na 150 km/h. Ide o prehľadné, spravidla nové úseky s vhodnými polomermi zákrut. Napríklad medzi tie zvažované patrí novo vybudovaná časť juhočeskej D3 alebo D1 medzi Vyškovom a Přerovom,“ uviedlo pre portál autosalon.tv české ministerstvo dopravy.

Prvé úseky s povolenou rýchlosťou 150 km/h by mal byť v prevádzke do konca tohto roka. Spĺňať budú musieť prísne bezpečnostné kritériá a mať premenné dopravné značenie, vďaka ktorému sa pri nepriaznivom počasí či hustej premávke rýchlosť v danom mieste zníži. Podobne to funguje aj v Nemecku.

Mnohí vodiči takéto zmeny vítajú, v samotnom Česku sa však novela nevyhla ani ostrej kritike zo strany časti politikov či dokonca riaditeľa dopravnej polície. „V súčasnej dobe je veľký rozdiel medzi najnižšou a najvyššou povolenou rýchlosťou. Ak sa táto odchýlka ešte rozšíri, bude aj rýchlosť medzi nákladnými a osobnými autami ešte väčšia a môže tak častejšie dochádzať k nepríjemným a predovšetkým nebezpečným situáciám,“ povedal riaditeľ dopravnej polície Jiří Zlý.